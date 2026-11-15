Bancali usati e nuovi
Italia

Berardi (Aiom): “”Biopsia liquida per tumore mammella fondamentale per individuare nuovi bersagli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
1 minuto di lettura

La biopsia liquida nel tumore della mammella è un esame del sangue non invasivo che analizza il Dna tumorale circolante (ctDNA) rilasciato dalle cellule neoplastiche. Secondo le indicazioni dell’Associazione italiana di oncologia medica, rappresenta uno strumento chiave nell’oncologia di precisione, con benefici per pazienti e clinici. “I vantaggi per i pazienti sono indubbi, ci permette di intercettare eventuali bersagli terapeutici, ovvero mutazioni che possono comparire anche nel corso della malattia, che rappresentano appunto bersaglio per farmaci di nuova generazione. Per i clinici sono indubbiamente una opportunità di individuare una strategia terapeutica sempre più nuova, sempre più mirata, nell’ottica di un’oncologia di precisione”. Lo ha detto Rossana Berardi, presidente eletta di Aiom, al XXVIII congresso nazionale della società scientifica che si è tenuto a Roma dal 13 al 15 novembre.

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ardea, domenica 3 ottobre volontari al lavoro per pulire la spiaggia invasa dai rifiuti

28 Settembre 2021

Tor San Lorenzo- La Salernitana ha inaugurato l’area esterna Happy Hour

16 Giugno 2017

Guarda il video di Gisel Boutique Anzio la moda d’eccellenza autunno inverno

26 Novembre 2018

Pomezia. Privato affitta in casolare uffici a partire da 200 euro disponibilità anche di appartamenti e magazzini .

29 Luglio 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno