Benvenuto alle matricole 2026, Luiss accoglie nuovi studenti

(Adnkronos) – La Luiss ha festeggiato oggi i suoi nuovi studenti con la tradizionale cerimonia di benvenuto alla matricole, momento culminante della Freshers’ Week, la settimana dedicata all’accoglienza e all’orientamento dei neoiscritti. L’evento ha riunito nell’ Aula Magna ‘Mario Arcelli’ i vertici dell’Ateneo, i docenti dei diversi Dipartimenti e alcuni studenti-atleti, protagonisti del mondo sportivo italiano. Ad aprire l’evento il Rettore Paolo Boccardelli che ha illustrato le traiettorie dell’Ateneo: “La Luiss continua a rafforzare il proprio modello educativo, coniugando il rigore scientifico con una costante apertura alle dinamiche dei mercati globali e una forte spinta all’internazionalizzazione dei propri percorsi formativi. La nostra missione è fornire alle nostre studentesse e ai nostri studenti gli strumenti cognitivi più avanzati per sviluppare un pensiero analitico indispensabile per governare i grandi processi di trasformazione attuali e futuri”.

Tra le principali novità presentate un’offerta formativa “di frontiera” e fortemente innovativa, caratterizzata da attività e modelli di apprendimento esperienziali all’avanguardia: dall’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nei percorsi di studio alla partnership con Google for Education, ai moduli certificati in blockchain, a cui si affiancano i due nuovi assistenti virtuali attivi dal 1° settembre: il primo per consentire agli studenti di orientarsi tra servizi, bandi e procedure amministrative dell’Ateneo, mentre il secondo consente di interrogare, approfondire e creare connessioni tra i materiali didattici messi a disposizione dai docenti.

Dopo l’intervento del Direttore Generale Rita Carisano, spazio ai valori dello sport con il Presidente della Figc Giovanni Malagò e quattro Top Athletes Luiss, campioni pluripremiati quali: Eloisa Coiro (Atletica), Filippo Macchi (Scherma), Lucrezia Ruggiero (Nuoto sincronizzato) e Alice Volpi (Scherma). L’incontro – moderato dal giornalista di Rai Sport, Alessandro Antinelli – ha valorizzato il modello Dual Career, che consente di coniugare per gli studenti – atleti l’attività agonistica di alto livello con un percorso di laurea triennale e magistrale.

A seguire, la premiazione delle tesi d’eccellenza con Antonio Gullo, Dean Undergraduate School, Enzo Peruffo, Dean Graduate School, ed Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs, Intesa Sanpaolo, che ha sottolineato il ruolo dell’Education e della valorizzazione del capitale umano, richiamando l’Osservatorio sulle competenze Look4ward, sviluppato con l’Università Luiss. Nelle sue conclusioni, il presidente Luiss Giorgio Fossa ha richiamato la missione dell’Università: “Accogliere oggi i nostri giovani significa assumerci, dal primo giorno del loro arrivo in Luiss, la responsabilità di affiancarli in un percorso formativo completo, caratterizzato dalla solidità della preparazione accademica integrata da un sano patrimonio di valori. Le competenze tecniche sono, infatti, certamente fondamentali, ma servono anche valori etici, responsabilità e spirito di squadra, per diventare prima di tutto cittadini consapevoli e imprenditori di sè stessi. E’ questa sintesi che renderà i nostri studenti pronti a guidare la società di domani”, ha sottolineato.

Un approccio che trova riscontro nella crescente attrattività dell’Ateneo: le ultime sessioni di selezione hanno infatti registrato un incremento delle domande d’ammissione del +21% per le Triennali e per il ciclo unico in Giurisprudenza e del +20% per le Magistrali. Si rafforza, al contempo, una vocazione sempre più globale: il 13% degli iscritti proviene da 100 Paesi diversi, oltre la metà dei corsi è erogata in lingua inglese (58%) e si contano ben 363 atenei partner in tutto il mondo. A questi dati si affianca la stretta sinergia con il mercato del lavoro, testimoniata da un tasso di occupazione del 95% a un anno dal titolo. Risultati che confermano la Luiss al 1° posto tra le grandi università non statali nel ranking Censis 2026, oltre ai significativi posizionamenti dei suoi corsi nelle classifiche mondiali.

A testimoniare la crescita internazionale dell’Ateneo intitolato a Guido Carli, arrivano i risultati del Financial Times Masters in Management Ranking 2026, pubblicati oggi. La classifica del prestigioso quotidiano britannico colloca il corso di Laurea Magistrale in Management di Luiss al 30° posto a livello mondiale, con un miglioramento di due posizioni rispetto all’anno precedente. Il risultato si inserisce in un percorso di crescita già evidenziato, nei mesi scorsi, dal Financial Times Masters in Finance Pre-experience Ranking 2026, nel quale il corso di Laurea Magistrale in Corporate Finance di Luiss ha raggiunto il 18° posto a livello mondiale, guadagnando due posizioni rispetto al 2025 e conquistando il 1° posto in Italia.

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