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Benevento, uccide la moglie e tenta di togliersi la vita: arrestato un 75enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Al culmine di una lite, ha ucciso la moglie con un coltello da cucina per poi provare a tagliarsi le vene. E’ successo intorno alle 14.30 in una villetta in via Capasso Torre di Caprara, a Sant’Angelo a Cupolo, a Benevento. Morta sul colpo, per le gravi ferite, la donna. Trasportato in ospedale, e arrestato, il marito 75enne.  

Sul posto, impegnati nelle indagini, i carabinieri della Compagnia di Benevento. 

 

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