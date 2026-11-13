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Benedetti Rossi, il primo compleanno da mamma: “Il più speciale di sempre”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Benedetta Rossi spegne oggi 54 candeline e quello di quest’anno è un compleanno davvero speciale, “il più speciale di sempre”, come lo ha definito la stessa food blogger sui social. Per la prima volta, infatti, Benedetta Rossi festeggia da mamma, insieme alle sue due figlie adottive, Natacha e Sharlyn. 

 

 

Per celebrare questa giornata così importante, Rossi ha condiviso con i suoi follower uno scatto tenerissimo che la ritrae insieme alle bambine mentre tiene tra le mani la torta di compleanno in cui spicca la dedica speciale: “Auguri mamma”. Le due piccole, di spalle, la aiutano a sorreggere la torta, mentre la loro mamma le guarda sorridendo. Tanti i messaggi di auguri sotto la foto: “Le tue bimbe sono molto fortunata ad avere due genitori come te e Marco”, ha scritto un utente.  

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