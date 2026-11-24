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Pierfrancesco Favino si racconta sullo sgabello di ‘Belve’ a Francesca Fagnani in un’intervista che andrà in onda stasera, martedì 24 novembre, su Rai2. L’attore romano, tra i volti più amati e apprezzati del cinema italiano, ripercorre gli esordi e la gavetta che lo hanno portato al successo. Racconta le difficoltà incontrate sul set nell’interpretare una celebre scena di sesso in un film di Sollima e si sofferma sul suo rapporto con il cosiddetto ‘circoletto’. Rifiuta l’etichetta di ‘Reuccio dei biopic’ e dice di non piacersi fisicamente. Ma a Fagnani l’attore svela anche un segreto inaspettato. “Fin da ragazzo sento delle presenze. Capita ancora oggi. Una volta con la mia amica Sabrina Impacciatore”. “Lei infatti qui a Belve ci ha riferito di una serata spaventosa”, interviene Fagnani. “Eravamo insieme”, rivela Favino.

Nello studio di Belve Pierfrancesco Favino ripercorre i momenti più importanti della sua carriera. “C’è una scena in cui si è vergognato molto?”, chiede Fagnani. “In Suburra. Sono stato malissimo – confessa l’attore, riferendosi a una famosa scena molto forte di sesso nel film di Stefano Sollima – Sono amico di Stefano, però mi dava fastidio la situazione”. “Cosa le dava fastidio?”, domanda la giornalista. “L’utilizzo del corpo. Era una scena di potere”. “Non poteva dire di no?”, insiste Fagnani e Favino ammette: “L’ho capito dopo. Non sapevo che mi avrebbe dato così fastidio”.

Rispondendo alle domande di Fagnani sul mondo del cinema, Favino osserva: “La bellezza a volte rischia di offuscare il talento”. “E in Italia chi le viene in mente per cui la bellezza ha offuscato il resto?”, domanda quindi la giornalista. “Kim Rossi Stuart è uno dei più grandi attori della mia generazione” ma “penso che a volte la sua avvenenza non abbia fatto vedere quanto invece è bravo”, sostiene Favino. Non mancano poi domande su uno dei temi must (e più apprezzati) di Belve: “Dicono che fa tutto Favino, quindi la tessera del circoletto lei ce l’ha o no?” chiede Fagnani. Infine spassosa performance da imitatore di Favino. “Imita anche i cani, no attori, dico i cani veri?”, lo incalza simpaticamente Fagnani e Favino regala uno dei momenti più esilarati dell’intervista.

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