Belli e… impossibili, i calciatori (oltre il talento) dei Mondiali 2026: i 10 ‘sex symbol’

(Adnkronos) – ‘Bello e impossibile’ cantava Gianna Nannini. E se i Mondiali sono da sempre una questione di gol e colpi di scena, c’è un’altra classifica che ogni quattro anni accende la curiosità dei tifosi: quella dei calciatori più affascinanti del torneo. Oggi, giovedì 11 giugno, inizia la Coppa del Mondo e in campo si affronteranno 48 squadre. L’Italia è esclusa ma l’evento promette comunque spettacolo: tra campioni consacrati e giovani promesse, non mancano i candidati al titolo ‘rubacuori’ dell’estate.

E per i più nostalgici che rimpiangono i volti della Nazionale 2006: Francesco Totti, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessandro Nesta, oggi i canoni estetici sembrano essere cambiati. Capelli curati, fisici scolpiti e milioni di follower accompagnano la nuova generazione di campioni.

Tra i nomi più attesi nella FIFA World Cup c’è Cristiano Ronaldo. A 41 anni il fuoriclasse portoghese si prepara a vivere la sua ‘The Last Dance’ (insieme a Lion Messi). E sempre a 41 anni rimane uno dei ‘sex symbol’ più desiderati nel mondo del calcio. Il fenomeno tenterà di portare il suo Portogallo sul tetto del mondo e poi… la sua Georgina Rodriguez sull’altare.

In lizza a rubare la scena della tifoseria quota rosa c’è sicuramente il nome di Kylian Mbappé, capitano della Francia e tra i migliori attaccanti della sua generazione. A 27 anni ha già catalizzato tutta l’attenzione, oltre al suo talento sul campo, anche per la sua relazione con l’attrice spagnola Ester Expósito.

Dal Sud America spicca il centrocampista dell’Argentina, Rodrigo De Paul. Ha 32 anni, padre di due figli avuti con l’ex moglie Cami Homs e a breve sposerà la cantante Tini Stoessel. È già stato campione del mondo nel 2022 con l’Argentina oltre che campione del Sud America nel 2021 e nel 2024. Altezza, sorriso e carisma da vendere. Insomma, uno dei giocatori più apprezzati dai tifosi e… dal pubblico femminile.

Spazio poi ai più giovani. Kenan Yıldız, altro bello e impossibile: calciatore turco, attaccante della Juventus. A poco più di vent’anni e con il fascino della ‘baby face’ è uno dei volti più promettente della nazionale turca. Stesso discorso per Jude Victor William Bellingham: calciatore inglese e centrocampista del Real Madrid. Ha 22 anni, ed è fidanzato con la modella e influencer statunitense Ashlyn Castro.

Brahim Díaz, con un ex titolo da ‘scapolo d’oro’, ora fidanzato con la compagna Luz Méndez , punta a riscattare la sua squadra e chissà… quanti altri cuori della tifoseria. Dal Brasile, con furore, arriva Lucas Paquetá: 28 anni, padre di due figli e sposato con Duda Fournier. E dalla Spagna è già ben piazzato Ferran Torres, campione d’Europa nel 2024. Al momento lui risulta, ai più esperti, single, dopo aver concluso nel 2023 la sua relazione con la campionessa di equitazione e influencer spagnola Sira Martínez.

C’è chi ha raggiunto il titolo di ‘bellissimo’ ancora prima del fischio d’inizio dei Mondiali, ed è il caso di Tim Payne, difensore della Nuova Zelanda, classe 1994, che è stato etichettato da un creator argentino ‘il giocatore più sconosciuto al Mondiale’: è così che da appena 5 mila follower, il difensore ha ottenuto in pochi giorni oltre 5 milioni di utenti in più.

E dopo quattro anni torna Cho Gue-sung. L’attaccante sudcoreano era già stato protagonista dei Mondiali del 2022. Un giornalista aveva raccontato che dopo la prima partita in campo aveva dovuto spegnere il telefono per i troppi messaggi ricevuti. Insomma, lui è già di diritto nella lista dei ‘rubacuori’.

Infine, Lucas Zidane. Il cognome non ha bisogno di presentazioni: figlio della leggenda Zinédine Zidane. Il portiere dell’Algeria ha 28 anni, gioca nel Granada, in Spagna. Occhi chiari, sguardo intenso: Lucas ha il fascino irresistibile del calciatore bello e dannato.

Sono già 10 i nomi entrati nella lista dei possibili sex symbol dei Mondiali 2026, ma l’elenco potrebbe allungarsi ancora. E quindi, come bonus: Micky van de Ven e Achraf Hakimi. Il primo calciatore olandese del Tottenham, 25 anni, colpisce soprattutto per i suoi inconfondibili occhi color ghiaccio. Brutte notizie per la tifoseria però… è fidanzato con la modella britannica Ella Buffin.

Hakimi, stella del Paris Saint-Germain e della nazionale marocchina, ha 27 anni e con un solo sguardo è in grado di conquistare consensi non solo per le sue qualità in campo, ma anche, e soprattutto, per il carisma e il sorriso che lo hanno reso uno dei volti più apprezzati del calcio internazionale. La sfida della Coppa del Mondo sta per cominciare, ma attenzione a quella parallela, quella lontano dal pallone: chi sarà il vero rubacuori dei Mondiali 2026?



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