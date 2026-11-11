Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

‘Bellamà’ torna oggi regolarmente in onda con Diaco dopo retroscena Lucarelli

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Oggi ‘Bellamà’ sarà regolarmente in onda con la conduzione di Pierluigi Diaco. Lo apprende l’Adnkronos dopo che la pubblicazione della newsletter di Selvaggia Lucarelli ‘Vale Tutto’, in cui alcuni ex concorrenti del programma descrivono un clima di tensione nel dietro le quinte e riferiscono frasi inappropriate pronunciate del conduttore (viene pubblicato anche un audio in cui si sente il giornalista lanciare invettive), aveva scatenato in rete rumors di una possibile sospensione del conduttore o del programma. In Rai, a quanto si apprende, è in corso in queste ore una attenta valutazione della vicenda. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Angelina Mango, ritrovata la custodia del premio di Sanremo: era all’Ariston

15 Febbraio 2024

Webuild, oltre 36 mila visitatori per la mostra “Evolutio” a Milano

13 Maggio 2026

Manovra, Cottarelli “Superata la prova dei mercati”

18 Ottobre 2024

Cenare presto per non ingrassare? Cosa dice l’esperto

27 Gennaio 2024
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno