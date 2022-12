Belgio e Germania a casa. Giappone agli ottavi.

Sono terminati oggi anche i gironi F e E. Belgio fuori dal mondiale che non va oltre lo 0-0 con il festival delle occasioni sprecate soprattutto da parte del Belgio con Lukaku che si è divorato più di un gol. Ma la notizia più clamorosa è la sconfitta della Spagna contro un meraviglioso Giappone che accede agli ottavi di finale come prima nel girona

Croazia-Belgio 0-0

Nel girone F il Belgio va clamorosamente fuori dai mondiali in virtù del pareggio per 0-0 contro la Croazia. Niente da fare per Lukaku e compagni che arrivano terzi nel girone davanti al Canada. La Croazia vola invece agli ottavi arrivando al secondo posto

Canada-Marocco 1-2

Sempre nel girone F, il sorprendente Marocco si sbarazza del Canada battendolo 1-2 con i gol di Ziyech al 4 e di Youssef En-Nesriy al 23mo. Accorcia le distanze il Canada grazie a un autogol di Aguerd al 40mo. Il Marocco si posiziona al primo posto davanti alla Croazia.

Giappone-Spagna 2-1

Un incredibile Giappone batte una Spagna che nel secondo tempo ha decisamente tirato in barca. I nipponici hanno però dato un a grande prova di coraggio e di desiderare più di qualsiasi altra cosa il passaggio agli ottavi di finale. La Spagna va in vantaggio con Alvaro Morata con un colpo di testa a pochi passi dal portiere all’11mo minuto. Nella ripresa il Giappone si trasforma e in apertura di secondo tempo pareggia con Dohan e tre minuti dopo raddoppia con Tanaka che raccoglie una palla recuperata sulla linea da un compagno che la serve al centro e Tanaka la insacca. Meritatissima vittoria!

Costa Rica-Germania 2-4

La Germania batte 2-4 il Costa Rica ma ogni sforzo è risultato vano perché non è bastato per passare il turno in virtù del successo del Giappone sulla Spagna. Cocente eliminazione per i tedeschi che non sono di certo abituati a lasciare la competizione già ai gironi

