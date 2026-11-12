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BeHer e Peroni NovembHer: il progetto di Peroni per promuovere la parità di genere attraverso

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Novembre 2026
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Il cambiamento non si costruisce attraverso iniziative isolate, ma con un percorso che coinvolga persone, imprese, istituzioni e società civile. È da questa visione che nasce BeHer, il progetto promosso da Birra Peroni per contribuire alla parità di genere, con particolare attenzione al mondo del lavoro. All’interno di questo programma si inserisce Peroni NovembHer, l’appuntamento annuale che nel 2026 arriva alla terza edizione e sceglie di mettere al centro il valore dell’alleanza.

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