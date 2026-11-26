(Adnkronos) – “L’Ai ha un po’ una natura duale nel caso delle notizie, cioè è una minaccia per l’editoria. Pensate al cambio di abitudini in cui non si fanno più le ricerche ma si chiedono informazioni e la chat fornisce immediatamente un riassunto, impedendo, di fatto, di raggiungere la fonte originale, il sito delle news, il sito dell’editore. Questo è molto impattante, costringe a pensare a nuovi approcci per raggiungere i lettori, dalle newsletter al podcast, ad altri strumenti. Ma l’Ai è anche uno strumento per attività che sono ripetitive o di scarso valore o che possono, per loro natura, essere automatizzate”. Così Massimo Barsotti, Cmo-Cpo Eidosmedia, partecipando all’evento ‘Digitale, la trasformazione accelera’ presso il palazzo dell’Informazione per il ciclo di incontri Adnkronos Q&A.

“Tra le nostre soluzioni – spiega Barsotti – ce n’è una che impagina in modo automatico i contenuti delle edizioni cartacee, cioè i testi che vanno a finire sulle pagine del giornale. Questa soluzione è usata in maniera molto brillante in Germania dai grandi gruppi regionali con pagine enormi. Loro hanno registrato un risparmio di due terzi del tempo richiesto per l’impaginazione. Per fortuna questo non si è tradotto in una riduzione del personale, ma in un miglioramento della qualità del lavoro: si risparmia tempo per le cose ripetitive e se ne ha per lavorare su pagine più importanti o su altri contenuti. È fondamentale – avverte – mantenere il controllo umano sull’integrazione dei sistemi di Ai”.

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