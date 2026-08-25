Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bari, francese arrestato al porto: trasportava 3 missili da guerra su un furgone

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato al porto di Bari dopo essere sbarcato dalla motonave Superfast, partita da Patrasso in Grecia. Durante i controlli, la Guardia di Finanza ha scoperto nel suo furgone tre missili Akeron, conservati in contenitori per sistemi d’arma anticarro. 

Gli accertamenti tecnici hanno confermato che si tratta di armi da guerra. Il gip ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Agosto 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Nettuno, entro la fine di gennaio partiranno i lavori per la nuova piazza della stazione

30 Novembre 2017

Latina, Carlo Tacchini conquista la medaglia di Bronzo nella specialità Olimpica della canadese monoposto

18 Giugno 2018

Trump e il video del Monte Rushmore dorato, c’è anche il suo volto – Guarda

4 Luglio 2026

Serie A, oggi Roma-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla

24 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno