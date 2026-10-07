Barcolana: glo è Gold Sponsor della manifestazione e Main Sponsor di ARCA SGR

(Adnkronos) – Una presenza che va oltre il sostegno sportivo e testimonia il legame di BAT con il territorio del Friuli-Venezia Giulia, dove l’azienda continua a investire in innovazione, sostenibilità e dialogo con la comunità locale.

Evento simbolo della vela internazionale, la Barcolana rappresenta ogni anno una vetrina d’eccellenza per Trieste e per l’intero territorio regionale, capace di riunire grandi campioni e appassionati sulla stessa linea di partenza.

glo, insieme a VELO – brand di BAT Italia e leader in Italia e in Europa nella categoria dei sacchetti di nicotina per uso orale – accoglierà consumatori adulti di nicotina in un’esclusiva area hospitality nel cuore del Villaggio Barcolana, affacciato sul golfo di Trieste. Un ambiente elegante, sviluppato su più livelli, che coniuga design contemporaneo e vista aperta sul paesaggio. A completare l’esperienza, il rooftop panoramico ospiterà aperitivi, incontri esclusivi ed eventi, diventando un punto di osservazione privilegiato sulla Barcolana e sulla città di Trieste.

“La Barcolana rappresenta un appuntamento importante per BAT Italia perché ci consente di valorizzare il legame con Trieste, città in cui siamo presenti con l’A Better Tomorrow Innovation Hub, centro strategico per il nostro percorso di trasformazione e innovazione. Rinnovare il nostro sostegno alla manifestazione attraverso glo e consolidare la partnership con ARCA SGR significa essere parte di un evento che contribuisce alla visibilità internazionale del territorio e che condivide valori come eccellenza, innovazione e visione di lungo periodo. Allo stesso tempo, ci offre l’opportunità di dialogare con i consumatori adulti di nicotina attraverso esperienze loro dedicate”, sottolinea Antonino Grosso, Head of Marketing Deployment, di BAT Italia.

“Siamo entusiasti di rinnovare anche quest’anno la collaborazione con glo. ARCA SGR si presenta a questa edizione con l’obiettivo di continuare a esprimere al massimo il proprio potenziale in una manifestazione unica per la vela internazionale. La partnership con glo nasce dalla condivisione di una visione orientata all’innovazione e alla capacità di guardare al futuro, valori che ritroviamo pienamente nel progetto ARCA SGR. Essere ancora una volta insieme sulla linea di partenza di Trieste è per noi motivo di orgoglio e un ulteriore stimolo a vivere da protagonisti questa grande manifestazione della vela”, commenta Furio Benussi, Project Manager e skipper di ARCA SGR.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)