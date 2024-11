Barbara D’Urso torna in tv? La conduttrice rompe il silenzio e spiazza i fan

L’ex conduttrice Mediaset ha rotto il silenzio sul suo possibile ritorno in tv: cosa ha detto Barbara D’Urso a due anni dall’addio a Canale 5.

Barbara d’Urso, nota attrice e conduttrice televisiva, sembra aver adottato una nuova strategia comunicativa riguardo al suo futuro in televisione.

Dopo anni di proclami e presenze costanti sul piccolo schermo, la d’Urso ha deciso di mantenere un profilo basso, lasciando che il tempo e le circostanze decidano per lei. Attualmente impegnata nel tour italiano della commedia teatrale Taxi a due Piazze, dove ricopre il ruolo di protagonista, Barbara non si sottrae al contatto con i fan ma rimane vaga sulle sue prossime mosse professionali.

Barbara D’Urso torna in tv? Le sue parole

Durante l’ultima tappa del tour a Taranto, al termine dello spettacolo teatrale presso il Teatro Orfeo, Barbara d’Urso ha avuto modo di incontrare alcuni dei suoi sostenitori. Tra autografi e selfie, un fan ha colto l’occasione per chiederle direttamente quando prevede di fare ritorno in televisione. La risposta della d’Urso è stata emblematica: “Chissà… Il cielo deciderà”. Questa dichiarazione non fa altro che confermare lo stato di incertezza riguardante il suo rientro sul piccolo schermo.

Dopo l’addio a Mediaset nell’estate del 2023, le opportunità televisive per Barbara sembrano essersi rarefatte. Nonostante alcune ospitate sporadiche – una da Mara Venier su Rai Uno e un’altra da Milly Carlucci su Rai Uno come Ballerina per una notte – la conduttrice partenopea aspira a ben altro che ruoli marginali o apparizioni episodiche. La sua lunga carriera come volto noto dei programmi Mediaset la pone in una posizione dove accettare compromessi appare fuori discussione.

Il panorama televisivo attuale sembra non offrire molte possibilità a figure come quella di Barbara d’Urso. Mediaset ha chiuso le porte dopo l’addio dell’estate scorsa, Nove (Discovery) non ha mai considerato seriamente un suo ingaggio e Tv8 e La7 seguono linee editoriali distanti dallo stile dei suoi show. Infine anche la Rai, così come Discovery, ha escluso valutazioni circa un suo possibile arruolamento nelle proprie fila. Di fronte a questo scenario complesso, la risposta enigmatica data ai fan assume contorni più chiari: “Chissà… Il cielo…”.