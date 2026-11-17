Il bar continua a essere uno dei luoghi più rappresentativi della quotidianità italiana, ma dietro la sua forte presenza sul territorio si nasconde un equilibrio economico sempre più difficile. È quanto emerso dal 1° Forum del Bar Italiano, promosso da Fipe-Confcom al Palazzo delle Esposizioni di Roma, che ha riunito istituzioni, imprese e rappresentanti dell’industria per discutere il futuro di un comparto fondamentale per l’economia e la socialità del Paese. Secondo l’analisi presentata da Fipe-Confcom, il settore conta circa 125 mila imprese e genera un valore complessivo di 23 miliardi di euro. Numeri importanti, che tuttavia non si traducono automaticamente in redditività.