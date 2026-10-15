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Banda della minicar, il bollettino di Davide Iacopini: “Stabile nella gravità, rimane in terapia intensiva”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Per Davide Iacopini, l’attore ricoverato al San Camillo di Roma dopo l’incidente in monopattino causata da una minicar, “prosegue la graduale rimodulazione dell’intensità di cura”. Le sue condizioni “sono stabili, nella gravità, e il decorso prosegue senza complicazioni”, riferisce l’azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. 

“Il supporto intensivo rimane comunque ancora completo – resta infatti in terapia intensiva – i progressi verranno valutati nel corso delle prossime settimane. La prognosi rimane riservata”.  

Intanto, sarà inviato in giornata dalla procura di Roma a quella per i Minori il fascicolo relativo all’inchiesta sull’aggressione a Iacopinie ad altre cinque persone avvenute tra il 4 il 5 ottobre nei quartieri di Monteverde e Testaccio. Gli autori, rei confessi, di sedici e diciassette anni, quest’ultimo figlio di un carabiniere, sono stati individuati dopo le indagini dei militari dell’Arma e della polizia locale, coordinate dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e dal pm Ambrogio Cassiani, e denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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