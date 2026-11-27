Italia
Banche: Tridico (M5S), “Lavoriamo su due livelli: protezione immediata ed euro digitale per futuro”
“Stiamo lavorando su due livelli. Una soluzione di breve periodo che chiede alla Banca centrale europea di intervenire come intermediario per ombrello per garantire a Banca Etica, e ad altre banche, di non essere minacciate dalle sanzioni secondarie. Allo stesso tempo, siamo impegnati nella creazione dell’euro digitale”.
Così l’eurodeputato e capodelegazione del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, in un punto stampa al Parlamento europeo di Strasburgo a margine della conferenza stampa “Chi decide su chi può operare nel settore bancario in Europa? Proteggere i cittadini, le banche e le istituzioni dalle sanzioni extraterritoriali”.