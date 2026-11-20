(Adnkronos) – Mettere la persona al centro, guardare al futuro senza perdere le proprie radici e trasformare l’innovazione in uno strumento al servizio dei clienti. È questo il messaggio al centro della tappa romana di ‘Visionari – La banca al servizio delle persone’, il tour nazionale promosso da Banca Mediolanum che, all’hotel Parco dei Principi, ha riunito clienti e rappresentanti dell’istituto per ripercorrere l’eredità imprenditoriale e umana del fondatore Ennio Doris e riflettere sulle sfide che attendono il mondo bancario.

Un viaggio attraverso dodici appuntamenti in tutta Italia, da Mantova a Venezia fino alla Capitale, che mette a confronto due grandi figure della storia finanziaria: Ennio Doris e Amadeo Peter Giannini, fondatore di Bank of America. Due imprenditori appartenenti a epoche differenti, ma accomunati da una stessa intuizione: la banca non è soltanto un luogo in cui gestire il denaro, ma uno strumento capace di accompagnare le persone nei loro progetti di vita e contribuire allo sviluppo della società.

A raccontare il significato di questa visione, nelle interviste rilasciate ad Adnkronos a margine dell’appuntamento romano, sono stati Giovanni Pirovano, presidente di Banca Mediolanum, e Sara Doris, vicepresidente dell’istituto e figlia del fondatore. Per Pirovano, che ha lavorato per 25 anni al fianco di Ennio Doris, il tratto distintivo del fondatore è stato soprattutto la capacità di anticipare il futuro, immaginando un modello di banca profondamente diverso da quello tradizionale. “Già negli anni ’70 lui capì che occorreva poter dare al cliente, in un unico posto, tramite un unico consulente finanziario, le tre medicine che riguardavano i servizi bancari, i servizi di investimento e i servizi di copertura assicurativa”, ha ricordato il presidente.

Un’intuizione che ha anticipato di decenni l’evoluzione della consulenza finanziaria verso un approccio integrato, nel quale risparmio, investimenti e protezione assicurativa diventano parti di un unico percorso costruito intorno alle esigenze del cliente. Ma che cosa significa essere visionari oggi, in un mondo attraversato da trasformazioni tecnologiche, tensioni geopolitiche e nuove incertezze economiche? Per Sara Doris, la risposta è racchiusa in un’immagine: “Uno spazio infinito”. Essere visionari, spiega, significa “avere una visione a lungo termine che non cambia nel tempo, che non vuol dire rimanere ancorati al passato assolutamente, ma vuol dire arrivare e agire nel futuro, mantenendo quei valori che sono per sempre”. Una concezione che lega la capacità di innovare alla fedeltà ai principi su cui Ennio Doris ha costruito la propria impresa. E tra questi, secondo la vicepresidente, ce n’è uno che li racchiude tutti: l’amore per gli altri. “Il primo, forse che li racchiude tutti, è un po’ l’amore”, l’avere a cuore “il bene degli altri”, ha sottolineato Sara Doris, richiamando l’idea di un’attività imprenditoriale nella quale il successo economico non può essere separato dalla capacità di creare valore per le persone.

Una filosofia che trova espressione anche nell’impegno sociale della Fondazione Mediolanum, attiva dal 2005 nel sostegno all’infanzia in condizioni di disagio, con l’obiettivo di offrire ai bambini opportunità concrete di crescita e di realizzazione del proprio potenziale. Dall’eredità del fondatore alle nuove generazioni, il passo è breve. Per Sara Doris, infatti, guardare al futuro significa soprattutto investire sui giovani, sulle loro competenze e sulla possibilità di costruire percorsi professionali autonomi. “I giovani sono un tema molto affascinante perché è vero che emergono spesso nelle cronache i loro eccessi, ma è altrettanto vero che ce ne sono veramente tanti che ogni giorno si impegnano nel costruire il loro futuro”, ha osservato.

In questa direzione si inserisce Next, il progetto di Banca Mediolanum pensato per favorire l’ingresso dei giovani laureati nel mondo della consulenza finanziaria. Il programma prevede l’affiancamento a family banker senior, all’interno di team strutturati, per accompagnare i nuovi professionisti nell’acquisizione di competenze, metodo di lavoro e autonomia. È proprio questo il messaggio che Banca Mediolanum intende portare nelle dodici tappe di “Visionari”: non una celebrazione nostalgica del passato, ma un confronto sul futuro del fare banca, nel quale innovazione, responsabilità sociale e rapporto umano restano strettamente collegati.

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