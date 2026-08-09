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Bambino non vuole di allacciarsi la cintura prima del decollo, volo cancellato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla9 Agosto 2026
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(Adnkronos) – Un volo è stato cancellato dopo che un bambino si è rifiutato di allacciare la cintura di sicurezza. L’aereo aveva lasciato il terminal, ma il piccolo rimasto in piedi sul proprio sedile non ha voluto allacciare la cintura, nonostante i tentativi del genitore e dell’equipaggio, si legge sulla Cbc. E’ accaduto a bordo del volo Porter Airlines PD444 da Victoria a Toronto. 

In una situazione simile, che non permette a un velivolo di decollare, ha costretto l’aereo a tornare al terminal e far sbarcare i passeggeri.  

Il tempo necessario per collegare il tunnel d’imbarco all’aereo, far scendere il bambino e il genitore, recuperare i loro bagagli e compilare nuovamente i documenti significava che l’aereo sarebbe partito troppo tardi. 

L’aeromobile è decollato il pomeriggio seguente. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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