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Bambino investito da auto in provincia di Varese, è grave

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Ottobre 2026
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(Adnkronos) – Un bambino di 5 anni è stato portato in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stato investito da un’auto a Gallarate, in provincia di Varese.  

Nello scontro, il bambino ha riportato traumi multipli. Trasportata in codice verde all’ospedale di Gallarate la conducente dell’auto, una donna di 80 anni. Sul posto anche automedica, due ambulanze e personale delle forze dell’ordine. 

 

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