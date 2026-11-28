“Il cinema ha un grande privilegio ovvero rendere accessibili elementi molto complessi, tramite il racconto di storie ed emozioni. Questa peculiarità ci è sembrato che sposasse perfettamente il nostro impegno, parlare della malattia di Parkinson aumentando la sensibilizzazione sull’impatto che ha nella quotidianità della vita del paziente e nei caregiver, offrendo uno sguardo nuovo proprio sul paziente stesso e sul suo modo di vivere il Parkinson”. Sono le parole di Rossella Balsamo, direttore medico di Zambon Italia e Svizzera, all’evento di celebrazione di “Un, due, tre, stella!”, il cortometraggio vincitore del primo contest cinematografico sulla vita con la malattia, promosso in occasione della giornata nazionale del Parkinson dalla confederazione Parkinson Italia con il patrocinio della Fondazione Limpe ed il supporto non condizionante di Zambon.