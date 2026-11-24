(Adnkronos) – “Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche…”. Simona Ventura contro Barbara d’Urso e la ‘saga’ di Ballando con le stelle si arricchisce di un nuovo capitolo. Ventura, che da quest’edizione fa parte del cast dello show e gestisce una parte del tesoretto con Francesca Fialdini, in un video diffuso sui social si rivolge a Barbara d’Urso: i rapporti tra le due conduttrici, che si sono calate in nuovi ruoli nello show di Raiuno, non appaiono propriamente ‘cordiali’.

“Non saluti nessuno, questi sono affari tuoi. Faccio fatica a riconoscerti”, dice Simona Ventura. “Ma tu sei sempre la stessa persona che 2-3 anni fa, quando ti trattavano come un’appestata, quando erano spariti tutti, sei venuta a casa nostra…? Ti abbiamo invitato noi, ricordi? Io e Giovanni (Terzi, il marito, ndr) ti abbiamo consigliato di fare Ballando con le stelle, che per noi era stata una bellissima esperienza. Te lo ricordi? Mi sembra che te lo sei dimenticata. Noi non salviamo vite, non facciamo operazioni a cuore aperto. Siamo tanto fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Raiuno, lautamente pagate, chiamate dalla Rai, chiamate da Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis per divertirci e soprattutto divertire il pubblico”, prosegue Ventura.

“Davvero le domande che faccio io sono intollerabili provocazioni?”, dice riferendosi alle dinamiche della trasmissione. Simona Ventura, in particolare, ha chiesto al maestro Pasquale La Rocca – senza ottenere risposta – se i rapporti tesi con Barbara d’Urso siano legati al rifiuto del ballerino di partecipare allo spettacolo della conduttrice. “E invece un giudice che dice ad una concorrente ‘ti do il mio tutore’ è una battuta di spirito?”, aggiunge Ventura ricordando un botta e risposta tra d’Urso e Ornella Muti. “Faccio fatica, ma sono qui sul tuo terreno per comunicare con te. So che non replicherai ma scatenerai la tua fan base per difenderti, ma non c’è bisogno. Le shitstorm non mi fanno né caldo, né freddo… ‘Col cuore’, Barbara, ma soprattutto senza rancore…”

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