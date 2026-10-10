Ballando, scoppia la passione tra La Rocca e Muti. Poi il confronto con d’Urso: “Di cosa dovrei essere gelosa?”

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Barbara d’Urso senza freni a Ballando con le stelle. Dopo una settimana di polemiche sulla presunta gelosia di Barbara d’Urso nei confronti di Pasquale La Rocca, nella puntata di stasera è arrivato il momento del confronto in diretta. A rincarare la dose, l’esibizione del maestro di ballo con Ornella Muti, culminata in un bacio appassionato e accolta da una standing ovation.

A commentare per prima la performance è stata Simona Ventura, che non ha nascosto l’entusiasmo: “Sembrava una scena di un film. Mi sono venuti i brividi. C’è un’intesa tra voi. Pasquale, io non ti ho mai visto così. Anche il bacio: non l’avevi mai dato a nessuno. Scusa, Barbara, eh… Altro che gelosia. Qui c’è tutta la passione di questo mondo”. Queste le parole della conduttrice che ha chiamato in causa direttamente la giurata, dopo averle detto di essere “gelosetta” di La Rocca, suo maestro di ballo nella scorsa edizione.

Barbara d’Urso ha poi chiarito la sua posizione, commentando innanzitutto l’attenzione mediatica che si è creata attorno al suo commento nella puntata precedente. “Ho passato una settimana divertentissima. Ho assistito a sette giorni di soap opera di cui ero coprotagonista senza aver fatto nulla, solo per aver detto che non mi era arrivata la passione. Ho sentito parlare di triangoli, sudore, corpi… di tutto. Anche Pasquale. Adesso sono qua: mi spiegate di cosa sarei gelosa? Sono stata protagonista di un film nel quale non c’entravo niente. Vogliamo continuare così tutta la settimana e rivederci la prossima senza dire niente?”, ha detto, con tono deciso e pungendo la coppia di ballo.

A quel punto è intervenuto La Rocca, rivolgendosi direttamente alla giurata: “Mi fa molto piacere che tu mi guardi stasera, dato che la scorsa settimana mi è mancato questo sguardo. Mi piace molto che tu sia qui, lo sai”.

Un incipit che non ha convinto d’Urso, che ha riportato la conversazione sulla questione: “Rispondi alla domanda, piuttosto che parlare di cose inutili. Di cosa dovrei essere gelosa, dato che tutti ne parlano? Ci vuole ben altro per smuovermi, non sicuramente quattro gocce di sudore”. Il ballerino ha poi spostato il discorso sul loro legame, e sul rapporto nato nel corso della precedente edizione del programma: “Sai cosa mi ha sorpreso? Continui a non cogliere l’essenza della parola gelosia. Tu stai andando in altre direzioni, è quello il punto. Il nostro percorso è stato molto speciale. Se la gelosia non c’è, mi fa dubitare che quello che abbiamo vissuto l’anno scorso fosse davvero speciale”.

Parole accolte con un sorriso da Barbara d’Urso: “Era specialissimo. E mi dispiace che tu Ornella non abbia potuto incontrare il Pasquale che ho incontrato io. Litigavamo, facevamo pace. Ora lo vedo veramente morbidone. Stai facendo uscire delle parti di Pasquale che ancora non si conoscono”. La Rocca ha poi spostato l’attenzione sulla sua partner di ballo, Ornella Muti, sottolineando come il lavoro di un maestro di ballo deve adattarsi: “Ognuno di voi ha qualità diverse. L’insegnante deve adattarsi a chi ha davanti. È il suo momento, è la sua gara. Non voglio togliere tempo a questa meravigliosa donna”.

D’Urso ha poi voluto riconoscere la passione mostrata dalla coppia in pista: “Io capisco che questo è il momento clou della serata, perché è così. Io avevo solamente detto che non mi era arrivata la passione. Oggi mi è arrivata una passione pazzesca. Posso permettermi di dire che nel ballo c’era qualcosa che non mi piaceva o sono gelosa?”. A intervenire è stata anche Rossella Erra, che ha incalzato il maestro di ballo chiedendogli se il bacio fosse stato un gesto di ribellione nei confronti di d’Urso. La Rocca ha sorriso, ma poi nega: “È sentito, è interpretato, è nella storia. Era una bellissima armonia, una bellezza che continua a ispirarmi ogni settimana”. Il confronto si è concluso con voti alti da parte della giuria: sono arrivati gli 8 e i 9, mentre Barbara d’Urso ha alzato la paletta del 6.

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