(Adnkronos) – Nuova puntata e nuovo botta e risposta tra Giovanni Pernice e Guillermo Mariotto che ormai da diverse settimane si ritrovano protagonisti di confronti sempre più accesi sulla pista di Ballando con le stelle. Anche nella puntata di questa sera a far discutere è stato il voto assegnato da Mariotto alla coppia formata da Noemi Bocchi e Giovanni Pernice.

Inizialmente Mariotto ha riconosciuto alla concorrente il merito di essere rimasta se stessa: “Io devo apprezzare l’atteggiamento di Noemi. Ha avuto lo stesso atteggiamento umile, io ho pensato che fosse finto. Il tuo atteggiamento mi piace molto di più del paso doble”. La tensione però è salita dopo le votazioni. Dopo aver ricevuto quattro 10, Mariotto ha assegnato alla coppia un 8, accompagnato da una grassa risata che ha provocato la reazione di Giovanni Pernice. Il giurato è subito intervenuto e ha provato a difendere il suo voto: “Vi ho dato un punto in più dell’altra volta, ma come vi lamentate sempre?”.



Alberto Matano è intervenuto e ha lanciato una frecciata al giudice: “Stando in questa nuova posizione ho capito che lui aspetta i voti degli altri e, per fare il fico, dà voti in meno. Selvaggia (Lucarelli, ndr) mi aveva avvisato”, ha detto il giurato che non è pienamente soddisfatto del cambio di postazione, “mi manca Zazzaroni”. Pernice ha poi provato a far riflettere il giurato sulle conseguenze del suo voto: “Tu ci fai caso che facendo così cambi la classifica e rischiamo di essere ultimi stasera? Tu hai dato 10 a Riccardo Rossi, siamo in un momento particolare della gara”. Ma Mariotto non ha fatto passi indietro: “Voi ci andate dritti alla finale, non ti preoccupare. Il pubblico da casa rovescia la frittata in faccia alla giuria, se c’è un’ingiustizia siete voi i responsabili a farli vincere o perdere”.

A chiudere il confronto ci ha pensato Ivan Zazzaroni con una frecciata rivolta al giurato: “Non puoi spiegare a Mariotto il senso di un voto se non ha senso. Mariotto è così da 20 anni, quindi sorprendersi dei suoi voti è una fatica inutile”.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)