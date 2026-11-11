Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ballando, Ravagnani dopo intervista di Diaco: “La mia famiglia ha sofferto più di me”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – A distanza di giorni dall’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani andata in onda a BellaMa’, l’ex prete è tornato sulla polemica raccontando tutto l’affetto ricevuto dalla famiglia di Ballando con le stelle: “Nessun passo, nessuna situazione e nessuna parola l’ho gestita da solo, grazie. Mi ha fatto tanto piacere ricevere così tanto affetto nei miei confronti”, ha detto Ravagnani commentando a ‘Ballando segreto’ la scorsa puntata del dance show di Rai1.  

Ravagnani non nasconde però il peso di quello che ha vissuto: “Dovermi sentire sciolto e avere questo carico di stress è stato impegnativo. Però l’abbiamo portato a casa”, ha detto, raccontando poi la reazione della sua famiglia. “Mia mamma, la mia famiglia in particolare mi sono stati accanto, perché l’hanno presa sul personale pure loro. Da parte loro c’è stata tanta carica emotiva, ero quasi io a dover rassicurare loro e a tranquillizzarli, a dovergli dire che in realtà sto in piedi, sono centrato”.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla11 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Gli sfilano la sedia e De Luca cade al brindisi di fine anno: la sequenza è virale

28 Dicembre 2023

Sinner-Alcaraz, Max Giusti: “Ecco le 10 regole per godersi il Big Match in tv”

12 Aprile 2026

Dal 28 al 30 settembre torna la seconda edizione di “Firenze Libro Aperto”

11 Settembre 2018

Fiere, Altomonte (Bocconi): “Cruciali, nuova parola d’ordine è gestione interdipendenze”

17 Settembre 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno