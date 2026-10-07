Ballando, Noemi Bocchi: “Ho sorpreso anche Totti, ha pianto per me”

(Adnkronos) – Francesco Totti commosso dall’esibizione di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle. E’ la concorrente a svelare il retroscena a ‘Ballando segreto’, ripensando al debutto nel dance show di Raiuno che ha aperto la stagione sabato scorso. “Lui pensava io non ce la potessi proprio fare. Quando poi ha visto l’esibizione si è alzato da tavola, si è messo in un angolo e si è emozionato”, ha detto la compagna dell’ex capitano della Roma.

Bocchi ha spiegato di aver ricevuto commenti positivi, anche da chi, come Totti, inizialmente non credeva alle sue possibilità: “Diceva ‘tu per come sei fatta, caratterialmente, secondo me non la puoi fare'”. Poi, dopo l’esibizione: “Si è messo a piangere e sono contenta di questo perché, come ho detto in puntata, lui non esprime emozioni. Si è emozionato perché ha visto quanto ho faticato e quanto mi sono impegnata. Vedermi ballare così e riuscire a vedere cosa stavo facendo gli ha dato una forte emozione”.

Bocchi ha raccontato anche dell’ansia e di un momento di particolare difficoltà vissuto giovedì scorso: “Mi è salita l’ansia, Ho avuto un vuoto. Sono crollata tra le braccia di Giovanni (Pernice, ndr)”.

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