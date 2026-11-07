Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ballando, Noemi Bocchi confessa: “Totti è geloso, non me lo dice chiaramente ma…”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Francesco Totti geloso di Noemi Bocchi. A raccontarlo è stata la stessa compagna dell’ex capitano della Roma durante la puntata di Ballando con le stelle, svelando alcuni retroscena sulle reazioni di Totti dopo le performance della compagna con Giovanni Pernice. Totti, come mostrato nella clip di presentazione, è andato a trovarla negli studi di Saxa Rubra durante le prove: “È molto orgoglioso di me, secondo me mi guarda e non mi riconosce”, racconta Bocchi. Poi, con ironia svela: “Un po’, secondo me, gli dà fastidio. Penso sia geloso. Non credo sia un piacere vedere la propria donna tutta…”, ha raccontato Noemi, toccandosi il corpo, lasciando intendere che alcune coreografie potrebbero richiamare la gelosia dell’ex calciatore. 

In studio, incalzata da Alberto Matano, la concorrente ha ammesso che, a suo modo, sarebbe gelosa del compagno: “Se dovesse venire lui a Ballando non la prenderei bene”. E tornado sulla gelosia di Totti, Bocchi racconta: “Lui manifesta tutto con il silenzio: se mette gli occhi ‘a cinese’ significa che qualcosa lo infastidisce. Questo strusciamento non gli piace molto, però non me lo dice direttamente, me lo fa arrivare”. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Novembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Erba, lancia acido sul volto di una 23enne: l’aggressione in strada

21 Novembre 2023

Clima impazzito a ottobre, il 2023 sarà l’anno più caldo di sempre

8 Novembre 2023

Roma, alla vista degli agenti ingoia 15 dosi di eroina: arrestato

15 Novembre 2018

Sostenibilità, Piunti (Conou): “Economia circolare non nasce da sola”

15 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno