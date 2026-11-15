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Ballando, Monica Guerritore scende in pista senza bandana e commuove Carolyn Smith

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Novembre 2026
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(Adnkronos) –
Emozione e lacrime a Ballando con le stelle. Questa sera Monica Guerritore è scesa in pista senza bandane e parrucche, scegliendo di mostrarsi semplicemente con i suoi capelli. La performance è stata accolta da una standing ovation da parte del pubblico e della giuria. A lasciarsi andare all’emozione è stata soprattutto Carolyn Smith. La capitana della giuria, visibilmente commossa, ha faticato a commentare il messaggio dell’attrice che, come lei, ha affrontato una battaglia contro un tumore al seno. “Non riesco a parlare, ho difficoltà. Parleremo in privato, bel messaggio, grazie”, ha detto con la voce rotta dal pianto. 

A spiegare il significato della sua scelta è stata la stessa Guerritore: “Ho scelto di togliere oggi la parrucca che mi ha accompagnato tutti questi mesi per dare la fragilità che è la mia. Dopo tanto tempo vedersi così non è facile, ma poteva essere giusta per altre donne”. 

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