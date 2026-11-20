(Adnkronos) – Dove sarà seduta Barbara D’Urso nella puntata di domani di Ballando con Le Stelle dopo lo scontro con

Guillermo Mariotto

e la querelle del profumo? Da giorni si sta cercando di rispondere a questa domanda e la risposta è arrivata poco fa direttamente da Milly Carlucci, intervenuta a La Vita in Diretta su Rai 1.

Carlucci si rivolge ad Alberto Matano, che già sabato scorso si era proposto di cambiare posto, lasciando il suo a Barbara D’Urso, che così sarebbe stata lontana da Mariotto.

“Visto che tu hai accettato e Barbara mi sembra avere accettato, faremo questo scambio. La produzione insieme con la Rai ha preso questa decisione di avallare la tua richiesta perché così partiamo con un clima più sereno e ci godremo anche i battibecchi, perché è varietà, ragazzi”. Quella di domani sera, dunque, si preannuncia una serata interessante per il programma di Rai, che vedrà anche il ritorno in pista di Paolo Belli.

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