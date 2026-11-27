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Il profumo-gate? Per Mariotto è ormai acqua passata. Il giurato ospite oggi, venerdì 27 novembre, su Rai1 a ‘La volta buona’ è ritornato a parlare dello scontro che lo ha visto protagonista con Barbara d’Urso, e ha detto di aver “dimenticato tutto, non mi ricordo più niente”.

E alla domanda se ci fosse stato un chiarimento off camera con la giurata, Mariotto senza mezzi termini ha detto: “Non parla con nessuno, figurati se parla con me”. Il giurato ha confermato di aver visto il video di Simona Ventura, in cui veniva criticato l’atteggiamento di Barbara d’Urso: Ventura ha accusato la giurata di non salutare e di non parlare con nessuno negli studi Ballando. Versione smentita poi da Alberto Matano, che a ‘La vita in diretta’ aveva detto: “Certo che mi saluta, noi siamo vicini, ci mancherebbe altro che non mi salutasse, ora non esageriamo”.

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