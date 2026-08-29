Ballando, Luca Urso torna come maestro: il video-annuncio con Alessandra Tripoli

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Luca Urso torna come maestro a Ballando con le stelle. L’annuncio è arrivato oggi, sabato 29 agosto, con un video condiviso sulla pagina ufficiale del programma di Milly Carlucci. Nel filmato il ballerino conferma di essere tra i maestri della nuova edizione, in partenza su Rai 1 dal 3 ottobre.

In sottofondo si sente la voce di Alessandra Tripoli, moglie di Urso e suo collega da diversi anni. La ballerina, che lo scorso anno ha gareggiato come partner di ballo di Filippo Magnini, quest’anno non sarà tra i protagonisti di Ballando: è infatti in dolce attesa del loro secondogenito. I due, sposati da 10 anni, sono già genitori di Liam, che presto diventerà fratello maggiore.

Il nome di Luca Urso si aggiunge agli altri maestri già annunciati. Tra i professionisti ci sono Giada Lini, Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Tra le new entry di questa edizione ci sono Gioia Giovanatti, Leonardo Lini e Rebecca Gabrielli.

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