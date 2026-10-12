Ballando, l’accusa a Barbara D’Urso dopo il confronto con La Rocca: cosa sta succedendo

(Adnkronos) –

Barbara D’Urso è finita al centro di una polemica social dopo la puntata di Ballando con le stelle, andata in onda sabato 10 ottobre. La giurata è stata accusata dagli utenti, con l’intervento di Selvaggia Lucarelli, di aver fatto outing in diretta a Pasquale La Rocca.

La frase incriminata è uscita fuori durante il confronto con Pasquale La Rocca e Ornella Muti. Facciamo un po’ di chiarezza. Nel corso della puntata di sabato, infatti, Barbara D’Urso è intervenuta sull’attenzione mediatica che si è creata attorno al suo commento nella prima puntata, che l’ha fatta risultare agli occhi di Ventura una “gelosetta”.

Il punto è che durante il confronto, la giurata avrebbe usato frasi come: “Il triangolo no, per vari motivi, è la cosa che mi ha fatto più ridere”, “sapete bene che non potrei essere gelosa”, “tu capisci Pasquale, che no..”. Frasi che non fanno un riferimento diretto al presunto orientamento sessuale del maestro di ballo, ma questo è quanto sarebbe stato colto dagli utenti sui social. Dopo il confronto sono cominciate a circolare in rete insinuazioni riguardo a un presunto outing nei confronti di La Rocca, facendo così scoppiare la polemica. Dopo la puntata, a rincarare la dose è stata Selvaggia Lucarelli, che senza fare nomi ha scritto sulle Instagram stories: “Tentare di fare un outing in diretta per vendicarsi di due scemenze. Alla fine ci si rivela sempre per ciò che si è”.

A intervenire è stata anche Vladimir Luxuria: “Il paradosso è proprio che chi sta accusando Barbara D’Urso di un presunto tentativo di outing di Pasquale La Rocca, in realtà ha voluto mettere la pulce nell’orecchio sull’orientamento sessuale del ballerino. In trasmissione non si è parlato di orientamenti sessuali, lo ha fatto invece chi volutamente ne ha parlato. Chi accusa di outing ha in realtà voluto farlo”, ha scritto sui social. A replicare alle sue parole, la giornalista Lucarelli: “Gentile Vladimir, questo è ciò che chi allude vuol far supporre o anche solo insinuare. Chi ha detto che è la verità? La verità la sa solo Pasquale, proprio per questo non si fanno allusioni. Dai, anziché fare la lecchina come sempre, torna ai tuoi programmi con Storace”.

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