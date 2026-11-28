(Adnkronos) – L’esibizione di Giovanni Pernice e Noemi Bocchi a Ballando con le stelle scatena, ancora una volta, il caos. E, ancora una volta, a scatenarlo è il voto di Guillermo Mariotto. La coppia si è esibita in un boogie, portando in scena un numero senza precedenti con prese e movimenti definiti dai giudici “eccezionali”. Mariotto si è sbilanciato rispetto alle precedenti puntate, tenendo comunque il freno a mano tirato: “Molto carino stavolta davvero, le prese erano un po’ incasinate ma vi siete ripresi bene. Molto bravi complimenti”, ha detto il giurato, tra i fischi del pubblico. Il giudizio è stato subito criticato da Ivan Zazzaroni, che contrariato dal suo voto, ha invitato il collega a modificarlo in un 10: “Stavolta il 9 non è accettabile, hanno fatto una cosa incredibile”. “Mariotto non fa un giudizio, ma un voto di vendetta”, ha puntualizzato Rossella Erra facendogli eco.

Tanto è bastato a scatenare il caos e a dividere i protagonisti in due fazioni: chi ha difeso il giudizio di Mariotto e chi, invece, lo ha criticato appoggiando Pernice. In particolare, Francesca Fialdini, ex concorrente e partner di ballo di Giovanni Pernice, ha interrotto il botta e risposta incrociato tra giudici e concorrenti, provando a far riflettere Giovanni Pernice su quello che Mariotto sta cercando nella coppia dall’inizio del programma. “Noemi ha dimostrato di essere una fuoriclasse ed è merito tuo, Mariotto per arrivare a un 10 vuole arrivare a una rotondità che ancora non ha visto. È una questione di poesia. Hai visto che Mariotto ha dato 10 ad altre coppie e non sei d’accordo, è tutto opinabile. È un invito a migliorare”, ha detto Fialdini, scatenando ancora di più la reazione del ballerino.

“Mi piacerebbe capire cosa fare per avere il suo dieci, perchè abbiamo fatto i salti mortali stasera. Lo scorso anno facevamo coreografie più semplici e lui ci dava sempre 10”. Per Mariotto, la differenza tra Fialdini e Bocchi sta tutto nell’espressione: “Fialdini aveva una espressione che Bocchi non ha, è un mio modo di vedere. Non mi puoi imporre il tuo 10, per me quelle prese erano impappinate. Era un 9, tenetevelo”. A difendere Mariotto, è sceso in campo anche Alberto Matano: “Il voto è soggettivo, ognuno dà quello che vuole. Il paragone con lo scorso anno lo trovo inelegante. Mariotto non ha avuto una pienezza di voto, questa è la giuria piaccia o non piaccia. Enon voglio fare l’avvocato di Mariotto”, ha detto il giurato.

Matteo Addino, tribuno del popolo, ha aggiunto: “Non capisco perché viene sempre messo in discussione Giovanni e mai Noemi”. “Perché lui parla e lei è muta, sta zitta”, ha replicato Fialdini con tono aggressivo. Un commento che non è piaciuto a Noemi Bocchi: “Quando c’è da rispondere, rispondo. Non sono mica un cane che non risponde, smettiamola”. Il confronto si è concluso quando Giovanni Pernice ha invitato a riflettere sulla solidarietà tra donne, ma non ha fatto in tempo a concludere la frase che è stato subito fermato da Milly Carlucci e Francesca Fialdini: “Non facciamo questa manipolazione, perché è brutta e sciocca”, ha detto Fialdini.

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