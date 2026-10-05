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Ballando, Francesca Fialdini ‘punge’ Noemi Bocchi: “Dovrebbe smetterla di parlare di Totti”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Ottobre 2026
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(Adnkronos) –
Francesca Fialdini ha espresso la sua opinione sul debutto di Noemi Bocchi a Ballando con le stelle. La compagna di Francesco Totti, prima di scendere in pista sabato sera, aveva raccontato di avere molta paura di partecipare al programma a causa delle numerose critiche ricevute negli anni ultimi anni, per il ruolo che le è stato attribuito nella separazione tra Totti e Ilary Blasi, ha raccontato il peso di essere costantemente associata a critiche e presunti tradimenti.  

Ospite Ieri a Domenica In, Fialdini ha commentato le parole della concorrente, soffermandosi sul riferimento a Francesco Totti: “Posso dire una cosa? La prima a non parlare più di Francesco dovrebbe essere lei, e invece tutta la sera a dire che lei era lì per lui e ha ballato per lui. Allora mettiti d’accordo, no?” 

“È stata bravissima – sottolinea Fialdini – io non posso giudicare il ballo, io giudico le parole. Perché sulle parole lei ancora parla tanto di tutto quello di cui parlano gli altri su di lei”, ha spiegato.  

Noemi Bocchi nella clip di presentazione aveva spiegato di aver accettato di partecipare al programma per ritrovarsi: “Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero”. ”
Prima di stare con Francesco non ero così insicura

. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, ma questo mondo non è così semplice”, ha raccontato. 

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