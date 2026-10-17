Ballando, disastro Safroncik-Lini. D’Urso attacca: “Anna sei pesante, smettila di attaccare il maestro”

(Adnkronos) –

Anna Safroncik e Leonardo Lini hanno aperto le danze questa sera a Ballando con le stelle. Ma l’esibizione non è stata all’altezza delle aspettative. La scorsa settimana, la coppia aveva ottenuto quasi il massimo dei voti, superando tutte le altre in gara: oggi invece solo 22 punti.

“Sono settimane difficili”, spiega l’attrice nella clip di presentazione, lasciando cadere la colpa sul poco sostegno ricevuto dal partner di ballo. Le difficoltà nel rapporto sono emerse anche in pista, il ‘quick’ non è stato apprezzato dalla giuria e i commenti negativi non si sono fatti attendere.

A prendere parola Barbara d’Urso: “Mi aspettavo di più da voi. Ma soprattutto, dato che siete bellissimi, io ho seguito la clip e voglio dirti solo una cosa: Anna sei pesante, sei veramente pesante”. “Sono demotivata”, l’ha subito interrotta l’attrice ucraina. “Io ero felice le prime settimane – aggiunge – lavoravo sodo, nonostante le lamentele andavo sull’onda dell’emozione. Adesso mi sento solo martellata”.

Pronta la replica di d’Urso: “Ma questo è il ruolo di un maestro, lui ti deve martellare. Per qualsiasi cosa tu lo attacchi. Rompi le scatole per ogni cosa. E lui altrimenti a diventare demotivato, hai preso un atteggiamento sbagliato. Siete bellissimi da vedere. Lui ha questa forte passione, tu sei lì invece fredda”, dice la giurata, cercando di spronare Safroncik, che ammette “sì mi sono bloccata”.

Il rimprovero arriva anche da Carolyn Smith: “Non ti stai facendo aiutare da lui, questa motivazione deve venire fuori da te, non da lui”. A rincarare la dose anche Ivan Zazzaroni: “Non avevo mai sentito una persona demotivata alla terza puntata. All’inizio hai avuto incertezze, non c’eri con la testa. Cerca di divertirti di più. È lui il maestro, non mettere questo in discussione”.

L’attrice ha cercato di spiegare il suo atteggiamento: “È il mio partner di ballo, attraverso i suoi occhi vedo quello che stiamo facendo. È difficile quando non c’è l’altro”. E alla domanda cosa dovrebbe fare il maestro Lini, Safroncik spiega: “Non funziona la relazione di dialogo, non lo sento più. Quando si balla insieme, almeno nel tango, io lo sentivo. Sentivo i gesti”, dice troncando la frase a metà.

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