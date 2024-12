Ballando, cosa sta succedendo nel programma? Parla Rossella: “Mariotto? Ci sono problemi”

Ballando con le Stelle si accende in vista della finale, ma cosa sta succedendo nel programma? Parla Rossella: “Mariotto? Ci sono problemi”

Nel mondo dello spettacolo italiano, poche trasmissioni riescono a catalizzare l’attenzione del pubblico come “Ballando con le stelle”, il celebre show di Rai 1 che vede competere vip e professionisti della danza in una sfida all’ultimo passo. Tuttavia, nelle ultime settimane, non sono tanto le coreografie a tenere banco quanto le vicende legate a uno dei giudici più iconici del programma: Guillermo Mariotto.

La controversia ha avuto inizio due puntate fa quando Mariotto ha abbandonato improvvisamente la diretta, scatenando un’ondata di critiche e speculazioni. Nonostante ciò, il giudice è stato confermato nel suo ruolo senza subire conseguenze dirette per il suo gesto. Ma cosa si cela dietro questa decisione apparentemente incomprensibile?

Come sta Mariotto? le parole di Rossella Erra

A rompere il silenzio è stata Rossella Erra, figura nota al pubblico televisivo e vicina agli ambienti di “Ballando con le stelle”. Intervistata da Caterina Balivo durante il programma “La volta buona”, Erra ha deciso di fare chiarezza sulla situazione, aggiungendo nuovi dettagli che hanno riacceso i riflettori sull’accaduto.

Erra ha parlato apertamente dei problemi legati alla salute di Mariotto, distinguendoli nettamente da quelli comportamentali. La sua preoccupazione era palpabile mentre cercava di difendere il collega dalle accuse mosse nei suoi confronti. Ha sottolineato come all’interno del team di “Ballando con le stelle” vi sia un forte senso di famiglia e solidarietà; un ambiente dove si cerca sempre di tendere una mano a chi ne ha bisogno.

“Milly Carlucci ha teso la mano e adesso gli siamo tutti quanti attorno; poi quello che deve fare lui da parte sua spetta a lui e lo dice lui,” ha dichiarato Erra durante l’intervista. Queste parole non solo mostrano un sostegno incondizionato verso Mariotto ma anche la volontà del gruppo di affrontare insieme questo momento difficile.

Tuttavia, Erra non si è spinta oltre nel fornire dettagli specifici sulla natura dei problemi di salute affrontati da Mariotto, preferendo mantenere una certa discrezione su argomenti così delicati. Ciò nonostante, la sua testimonianza offre uno spaccato importante su come incidenti apparentemente isolati possano nascondere questioni ben più complesse.

Rossella Erra ha citato Papa Francesco: “quando si chiede scusa si perdona ma non lo dico io, lo insegna Papa Francesco che dice che scusa e perdono sono inscindibili”. Un messaggio potente che va oltre la semplice vicenda televisiva per toccare corde universali dell’esistenza umana: l’importanza del perdono e della comprensione reciproca.