Ballando con le Stelle, sabato arriva il super ospite: il nome svelato solo ora

A Ballando con le Stelle sta per arrivare un super ospite amatissimo da tutti. Un attore ormai iconico nel panorama italiano.

Ballando con le Stelle non smette di sorprendere e di far parlare. In questi giorni da impazzando online il toto-nomi su chi probabilmente sostiturà Guillermo Mariotto, che nell’ultima puntata ha lasciato tutti senza parole allontanandosi di soppiatto dallo studio in piena diretta. Un comportamento che, forse, gli costerà il posto di giudice in trasmissione.

Per ora non ci sono certezze, la stessa Milly Carlucci ai microfoni de La Volta Buona ha rivelato che con ogni probabilità scoprirà lei stessa la sorte di Mariotto nella giornata di sabato. A meno che qualcosa non riesca a trapelare prima. Intanto, pare che Milly abbia fatto di nuovo centro invitando nel programma uno deigli attori più amati di sepre, icona del cinema italiano. Ma di chi staimo parlando?

Ballando con le Stelle, il super ospite di sabato è un grande attore comico

Stiamo parlando del grande Leonardo Pieraccioni, una vera icona del cinema “leggero” italiano fin dagli anni Novanta. Il regosta e attore farà la sua comparsa insieme a Francesca Chillemi (che sarà anche una dei due “ballerini per una notte”) e Alessandro Siani. I tre vogliono infatti promuovere il film a cui hanno lavorato, “Io e te dobbiamo parlare”.

Di certo una bella sorpresa per tutti i fan delle commedie di Pieraccioni, che negli anni hanno quasi sempre riscosso un grande successo. Molti, inoltre, non vedono l’ora di vedere la Chillemi alle prese con la danza: l’attrice si dimostrerà all’altezza della situazione? Di sicuro il fisico slanciato non le manca…

Ma qual è la trama del nuovo , attesissimo film di Pieraccioni? “Io e te dobbiamo parlare” narra la storia di due agenti di polizia (Pieraccioni e Siani) che conducono vite molto tranquille fino a quando un crimine particolarmente efferato li costringe a tirare fuori il coraggio a lungo sopito. Immancabile la storia d’amore, quella che nasce tra il personaggio di Siani e quello della Chillemi (anche lei poliziotta nel film). I due hanno avuto dei trascorsi romantici in passato e potrebbe riscoppiare la scìntilla.

Insomma, la perfetta commedia natalizia in cui vedremo un Pieraccioni forse un po’ diverso dal solito, alle prese con più scene d’azione. Intanto l’attesa per la finale di Ballando si fa sempre più alta: chi si aggiudicherà la vittoria? Pare che in pole position ci siano Federica Nargi e Bianca Guaccero…