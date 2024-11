Ballando con le stelle, non si placa la delusione di Massimiliano Ossini contro la giuria: “Ho dato voce a tutti”

Nella puntata di Domenica In, Massimiliano Ossini ha parlato della discussione avvenuta con la giuria di Ballando con le Stelle.

Nella serata di ieri, il noto conduttore Massimiliano Ossini ha mostrato un volto completamente diverso da quello a cui il pubblico è abituato.

Conosciuto per la sua moderazione e professionalità alla guida di Unomattina, insieme a Daniela Ferolla, Ossini si è lasciato andare ad una reazione sorprendentemente veemente nei confronti della giuria di Ballando con le Stelle, in particolare contro Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, riprendendo un commento ironico di Fabio Canino sullo stile di ballo “democristiano” di Ossini, lo ha paragonato a un Fanfani che improvvisamente si trasforma in Che Guevara.

Ballando, cosa è successo in puntata: parla Ossini

Durante la sua apparizione a Domenica In, ospite della celebre Mara Venier, Massimiliano Ossini ha avuto modo di esprimere il suo punto di vista riguardo l’accaduto. Ha sottolineato come le critiche ricevute non fossero propositive e come queste dovrebbero invece servire per stimolare la crescita personale e artistica dei concorrenti. “Ho dato voce a tutti quanti noi”, ha dichiarato Ossini, evidenziando una certa solidarietà tra i partecipanti del programma.

La discussione non si è fermata qui. Altri personaggi del mondo dello spettacolo hanno preso parte al dibattito durante la trasmissione domenicale. Alan Friedman ha scherzato sulla possibilità che i concorrenti possano formare una sorta di sindacato guidato da Ossini per rivendicare i propri diritti. Francesco Paolantoni ha messo in luce l’aspetto economico legato alla partecipazione al programma: “Eh, poi non ci pagano”, commentando l’idea dello sciopero proposta da Mara Venier. Simone Di Pasquale ha ribadito l’importanza delle critiche costruttive e dell’affetto nei confronti dei concorrenti.

Carolyn Smith, figura storica del programma Ballando con le Stelle, ha voluto sottolineare quanto impegno e sacrificio mettano i concorrenti nel loro percorso all’interno del talent show. Provenienti dai più disparati ambiti professionali, questi ultimi si dedicano anima e corpo all’apprendimento dell’arte della danza: “Sputano sangue per imparare qualcosa che si studia da anni”, ha commentato Smith ammirata dal loro impegno.

Guillermo Mariotto, altro membro illustre della giuria del programma televisivo italiano dedicato alla danza, pur mantenendo un approccio criptico nelle sue dichiarazioni pubbliche post-evento, sembra suggerire come ogni sabato sera sia fondamentale assistere ad una sorta di selezione naturale tra i partecipanti; secondo lui è importante che almeno uno venga eliminato dal programma settimanalmente.