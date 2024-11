Ballando con le Stelle, Nina Zilli si ferma ma per poche puntate: quando tornerà in studio

Nel corso della puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle, Nina Zilli e Pasquale La Rocca hanno annunciato il ritiro ma torneranno.

Nella scorsa puntata di Ballando con le Stelle, il pubblico ha assistito a un momento di forte emozione e incertezza riguardo al futuro della coppia formata da Nina Zilli e Pasquale La Rocca.

Dopo una performance in cui la cantante si era esibita solamente cantando, a causa dell’apparente defilamento del suo partner poco prima del finale, erano circolate voci di un possibile ritiro.

Ballando, l’annuncio di Nina Zilli

Questa sera, tuttavia, Nina Zilli è tornata sul palco, pronta a dare voce alle sue canzoni ma non a ballare. È stato in questo contesto che Milly Carlucci ha confermato ufficialmente il ritiro della coppia dal concorso. Un annuncio che ha colto molti di sorpresa, soprattutto dopo le parole di incoraggiamento e i tentativi della giuria di dissuaderli dalla loro decisione. Al termine dell’esibizione, Nina ha voluto dedicare un pensiero speciale a Pasquale La Rocca, offrendogli un fiore giallo come simbolo di rinascita e speranza per il futuro.

Nonostante l’impossibilità di valutare l’esibizione serale come una performance completa di ballo e canto, alcuni membri della giuria hanno espresso il loro affetto e stima nei confronti dei due artisti. Selvaggia Lucarelli ha manifestato preoccupazione per lo stato fisico ed emotivo di Nina Zilli, mentre Guillermo Mariotto ha sottolineato come la cantante non abbia mai deluso le aspettative. Milly Carlucci ha poi lasciato intendere che ci sarà una possibilità per Nina e Pasquale di rientrare in gara durante i ripescaggi futuri.

La serata è stata ricca non solo delle vicende legate a Nina Zilli e Pasquale La Rocca ma anche degli interventi degli altri concorrenti e dei momenti tensionali tra i membri della giuria ed alcuni partecipanti. Massimiliano Ossini si è distinto per la sua rabbia contro alcune decisioni dei giudici, Anna Lou Castoldi ha condiviso momenti intimi del suo percorso personale. Infine, si è notato un particolare feeling tra Furkan ed Erica.

Con l’ufficializzazione del ritiro temporaneo dalla competizione da parte di Nina Zilli e Pasquale La Rocca, molti fan si chiedono cosa riserverà il futuro per questa coppia tanto ammirata quanto talentuosa. L’annuncio che potrebbero tornare durante i ripescaggi mantiene viva la speranza nei cuori dei loro sostenitori che desiderano ardentemente vedere nuovamente insieme sul palco questi due artisti eccezionalmente dotati sia nel canto che nella danza.