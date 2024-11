Ballando con le Stelle, Lucarelli rivela chi è il suo preferito tra i concorrenti

Ballando con le Stelle, la giornalista e giudice del programma di Milly Carlucci, Selvaggia Lucarelli, svela il suo preferito nel cast.

Nel mondo scintillante di Ballando con le Stelle, ogni puntata è un vortice di emozioni, talento e, inevitabilmente, qualche scintilla tra giuria e concorrenti.

L’ultima puntata andata in onda sabato 9 novembre non ha fatto eccezione, regalandoci momenti di alta tensione e rivelazioni inaspettate.

Ballando con le Stelle, parla Selvaggia Lucarelli

Il palcoscenico si è trasformato in un ring quando Guillermo Mariotto ha espresso il suo disappunto nei confronti del ballerino Giovanni Pernice, che non ha esitato a rispondere a tono. La situazione si è ulteriormente complicata coinvolgendo anche Bianca Guaccero, verso la quale Pernice ha poi esteso le sue scuse per l’accaduto. Ma come spesso accade in questi contesti, non è stata l’unica faida a tenere banco.

La rivalità tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli sembra essere ormai una costante del programma. Durante la sua ospitata a “Domenica In” da Mara Venier, Lucarelli non ha esitato a parlare dell’ex moglie di Paolo Bonolis con termini tutt’altro che velati: “Ha un problema. È una persona che vuole dominare”. Parole dure che sottolineano una tensione mai sopita.

Ma è nel dopo show che arriva la vera sorpresa. Interagendo con i suoi follower su Instagram, Selvaggia Lucarelli rivela il suo concorrente preferito: Tommaso Marini. Il campione di scherma e medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024 si distingue agli occhi della giurata per essere allo stesso tempo “forte e fragile”, qualità che lo rendono particolarmente apprezzabile nella competizione.

Nonostante un avvio timido nella competizione, Marini ha saputo conquistarsi il pubblico e la giuria migliorando performance dopo performance. La stessa Lucarelli ne sottolinea i progressi evidenziati dalla capacità dell’atleta di mettersi in discussione e trovare il proprio equilibrio nella danza.

L’appoggio ufficiale da parte della Lucarelli potrebbe rappresentare una svolta per Tommaso Marini all’interno del contest televisivo. Nonostante le previsioni degli scommettitori vedano al momento altri favoriti come Bianca Guaccero e Federica Nargi nelle prime posizioni della classifica, l’endorsement potrebbe influenzarne positivamente le sorti.

Questo episodio ci ricorda quanto “Ballando con le Stelle” sia più di una semplice competizione televisiva; è uno spazio dove personalità diverse si incontrano creando dinamiche complesse ma affascinanti. E nel caso specifico di Tommaso Marini, dimostra come il talento unito alla capacità di mostrarsi vulnerabili possa trasformarsi nel vero punto forza agli occhi sia della giuria sia del pubblico.