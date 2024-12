Ballando con le Stelle, il suo sostituto è un volto top di Rai Uno: “Chi arriva”

Ballando con le Stelle, non si ferma la frenesia intorno al famoso show della Rai: il sostituto è un volto top di Rai Uno: “Chi arriva”

Le recenti polemiche intorno a Guillermo Mariotto, storico giudice di Ballando con le Stelle, continuano a tenere banco. La sua uscita improvvisa dallo studio, attribuita a “impegni lavorativi urgenti” presso l’atelier Gattinoni, ha scatenato una serie di speculazioni e indiscrezioni. Questi eventi hanno alimentato dubbi sulla sua permanenza nel celebre show di Rai1.

La situazione si è complicata ulteriormente quando Striscia la Notizia ha diffuso un video che ha mostrato Mariotto in un episodio controverso con un ballerino. Questo ha portato a critiche da parte di una senatrice di Fratelli d’Italia, che ha sollevato accuse di molestie. Nonostante il tentativo di minimizzare l’accaduto, la Rai ha iniziato a riconsiderare il ruolo di Mariotto nello show.

Mariotto, i rumors parlano di un sostituto

Fonti come il Corriere della Sera e Tv Blog hanno rivelato che la Rai avrebbe già deciso il futuro di Mariotto, con motivazioni che vanno oltre l’episodio segnalato. Si parla di comportamenti e atteggiamenti controversi che avrebbero influenzato negativamente i rapporti con l’emittente.

In questo contesto, emerge il nome di Alberto Matano come possibile sostituto. La sua figura è già ben vista dal pubblico, grazie alle sue apparizioni in Ballando con le Stelle. La sua presenza garantirebbe continuità al programma nelle ultime due puntate dell’edizione 2024.

La Rai sta considerando di ridurre temporaneamente la giuria a quattro membri per le puntate conclusive, lasciando aperta la questione su chi sarà il sostituto definitivo di Mariotto nella prossima edizione autunnale. L’addio a Mariotto potrebbe rappresentare un punto di svolta per Ballando con le Stelle. Nonostante sia stato un volto iconico dello show, questa vicenda potrebbe offrire l’opportunità di rinnovarsi e attrarre nuove fasce di pubblico.

Con undici mesi fino all’edizione 2025, gli addetti ai lavori stanno già pianificando i futuri sviluppi dello show condotto da Milly Carlucci. Si preannunciano nuove dinamiche e protagonisti pronti a illuminare uno dei programmi più seguiti della televisione italiana.