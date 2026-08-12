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Ballando con le stelle, Eugenio Finardi terzo concorrente: “Felice e terrorizzato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Agosto 2026
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(Adnkronos) –
Eugenio Finardi nuovo concorrente di ‘Ballando con le stelle’. L’annuncio è arrivato, come di consueto, attraverso i canali social della trasmissione con la didascalia: “Dalla ‘Musica ribelle’ alla musica da ballo”.  

Nel video pubblicato, il cantautore è su un palco durante le prove di un concerto: “E’ incredibile. Sono estatico, terrorizzato, confuso, felice. Cosa potevo sognare di più ? Ballando 2026 ci sarà anch’io”, ha commentato.  

 

 

Il nome di Eugenio Finardi si aggiunge così a quelli già annunciati di Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. 

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