Ballando con le Stelle clamoroso, Mariotto insulta Erra e minaccia di lasciare: “Traditrice e vipera”

Cosa sta accadendo in casa Ballando con le Stelle? Il giudice Guillermo Mariotto discute con Rossella Erra e minaccia di andarsene.

La trasmissione Ballando con le stelle continua a catturare l’attenzione del pubblico italiano, non solo per le spettacolari esibizioni dei concorrenti ma anche per i momenti di tensione che si vivono dietro le quinte e davanti alle telecamere.

Questa settimana, il programma ha nuovamente vinto la sfida degli ascolti contro Tu sì que vales, confermando il suo successo presso il pubblico.

Ballando, scontro tra Mariotto e Rossella Erra

Il giudice Guillermo Mariotto è stato protagonista di un episodio controverso durante la trasmissione de La volta buona, dove ha manifestato apertamente il suo disappunto nei confronti della collega Rossella Erra. L’episodio ha visto Mariotto utilizzare il suo caratteristico ventaglio in modo provocatorio e rivolgere parole dure verso Erra: “Traditrice e anche vipera. Ha ferito alle spalle Furkan”. La situazione è degenerata fino al punto in cui Mariotto ha minacciato di abbandonare lo studio se non gli fosse stata data la possibilità di esprimersi senza interruzioni.

Lo stilista e giudice di Ballando con le Stelle ha infatti chiosato a fine discussione: “Me ne vado se tu ti inserisci nella conversazione”. L’alterco tra Mariotto ed Erra non è passato inosservato, suscitando reazioni contrastanti sia tra i presenti in studio sia nel pubblico a casa. Caterina Balivo, conduttrice de La volta buona, si è trovata nella difficile posizione di mediare tra i due, cercando di mantenere un clima sereno all’interno dello studio. Anche Selvaggia Lucarelli è stata coinvolta nella disputa, sebbene indirettamente, attraverso le critiche mosse da Mariotto.

Nonostante le tensioni fuori dalla pista da ballo, ciò che continua a brillare in Ballando con le stelle è l’incredibile talento dei suoi partecipanti. Quest’anno, Federica Nargi e Bianca Guaccero si sono distinte come due delle concorrenti più talentuose della stagione. Entrambe hanno dimostrato una crescita notevole nel corso delle puntate, conquistando giuria e pubblico con le loro performance.

Federica Nargi, ex velina che all’inizio aveva ricevuto commenti poco lusinghieri da parte di Mariotto riguardo alla sua fortuna nell’avere come maestro Favilla, ha saputo dimostrare sul campo il suo vero valore. D’altra parte, Bianca Guaccero ha sorpreso tutti fin dalle prime esibizioni per la sua naturalezza e capacità interpretativa sulla pista da ballo.

Ballando con le stelle conferma ancora una volta la sua capacità di intrattenere ed emozionare il pubblico italiano. Tra talenti emergenti e momenti ad alta tensione tra i membri della giuria, lo show mantiene alto l’interesse degli spettatori settimana dopo settimana. Resta da vedere come si evolveranno queste dinamiche nei prossimi episodi e quali sorprese ci riserverà ancora Milly Carlucci insieme al suo cast stellare.