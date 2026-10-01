Ballando con le stelle, Carlucci presenta la nuova edizione: “Sarà un programma diverso”

(Adnkronos) – “Mi aspetto di vedere un programma diverso”. Milly Carlucci affronta la nuova edizione di Ballando con le stelle 2026, al via sabato 3 ottobre in prima serata su Ra1, come una e propria “sfida”. Giunta alla ventunesima edizione, la padrona di casa è consapevole che il dance show di Rai1 si presenta al pubblico con una vesta totalmente rinnovata, dopo aver “cambiato completamente pelle”.

Nuovi volti in giuria, nuove presenze nel tesoretto, nuovi ballerini per una notte, nuovi maestri di ballo e anche un nuovo studio. Per la prima volta, infatti, Ballando con le stelle sarà trasmesso in diretta dal nuovo Studio ‘Pippo Baudo’ di Saxa Rubra.

Tra le assenze di questa edizione spicca quella di Paolo Belli, che per anni ha affiancato Milly Carlucci dalla sala delle stelle e che lo scorso anno ha partecipato al programma come concorrente. Il cantautore, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in bicicletta lo scorso luglio, ha deciso di allontanarsi un po’ dalla televisione. Belli sarà comunque presente, ma dietro le quinte “in attesa di tornare a vele spiegate nella prossima edizione. Paolo ti aspettiamo”, ha dichiarato la conduttrice Milly Carlucci oggi nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del programma.

A sostituirlo temporaneamente sarà il maestro di ballo Simone Di Pasquale che ha raccontato di aver sentito personalmente l’artista emiliano: “Paolo Belli ci ha rassicurato che sta recuperando le sue energie. Mi ha detto che è contento che sia io a prendere il suo posto perché faccio parte di questa grande famiglia”.

Sono 13 le coppie protagoniste della 21esima edizione, che già da due settimane sono alle prese con le prove e i primi passi di danza e coreografie, prendendo confidenza con i rispettivi partner di ballo.

Tra i concorrenti, spicca la presenza di Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. Una partecipazione destinata, sin dall’annuncio, a far discutere: “Non so se a spingermi a partecipare è stato il coraggio, non so se ce l’ho ma ci provo. Mi sto impegnando molto, non pensavo fosse così difficile. Spero di riuscire a ballare al meglio e a farmi conoscere visto che fino ad oggi tutti hanno parlato di me tranne io. Mi mostrerò per quello che sono veramente”, ha detto riguardo la sua partecipazione al dance show di Rai1.

Milly Carlucci a proposito ha sottolineato come la presenza di Bocchi sarà per lei una’occasione per raccontarsi al di là dei pregiudizi: “Lei arriva con una valanga di pregiudizi, il fatto di essere la compagna di Francesco Totti le ha creato un’attenzione spasmodica che divide il ‘campo’ in due. Tutti hanno deciso chi è Noemi senza conoscerla”, ha detto. La presenza di Noemi Bocchi, inoltre, potrebbe riaccendere la speranza di Milly Carlucci di portare in pista per una notte Francesco Totti. Dopo anni di “corteggiamento”, la conduttrice non ha mai nascosto il desiderio di avere l’ex Capitano della Roma come ballerino per una notte, ma “si vergogna a ballare”, confessa Milly Carlucci.

“Chissà – aggiunge – se vendendo Noemi Bocchi felice si possa convincere. Il ballo fa stare bene”. A riportare con i piedi per terra è Noemi Bocchi che ammette: “Questa estate gli ho chiesto di aiutarmi a ballare, ma ha rifiutato”.

Al momento però è confermata la prima ballerina per una notte: Federica Sciarelli. “La professionalità di Federica Sciarelli è nota a tutti, ma qui a ‘Ballando con le Stelle’ vi sorprenderà: lei è un ciclone”. Ha detto Milly Carlucci che si è detta molto felice.

La grande novità della stagione è anche al tavolo della giuria. A guidare la nuova squadra sarà Carolyn Smith, confermata alla presidenza e chiamata a capitanare una giuria profondamente rinnovata. Al suo fianco Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto, insieme alle due nuove entrate: Barbara D’Urso e Alberto Matano.

La prima edizione, dopo dieci anni, senza Selvaggia Lucarelli in giuria. Un’assenza che cambierà, inevitabilmente, gli equilibri del programma: “La partita nasce da quello che succede in pista. Mi aspetto di essere sorpresa da qualcosa che finora non abbiamo mai visto”. “Non so quale sarà la temperatura del racconto – spiega, entrando nel merito della domanda – ma io sarò comunque diversa e spero che questo possa risultare coinvolgente per il pubblico da casa”.

Grandi sorprese anche a bordo pista, dove si accende la sfida intorno a uno dei momenti più attesi della serata: il Tesoretto. A occuparsene saranno Francesca Fialdini e Simona Ventura che, insieme a Rossella Erra, divideranno il tesoretto in tre e porteranno sul campo di gara la loro esperienza, la loro personalità e il loro rapporto con il mondo di ‘Ballando con le Stelle’. Un modo diverso di raccontare la gara da bordo pista, con il Tesoretto ancora una volta pronto a cambiare gli equilibri della classifica.

Non mancheranno i ‘Tribuni del popolo’, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle.

Altra novità sarà il voto online sulla piattaforma di RaiPlay – per la prima volta nella storia della Rai – a disposizione del pubblico, insieme al ‘classico’ voto via social.

—

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)