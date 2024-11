Ballando con le Stelle brutte notizie e sconforto per Sonia Bruganelli: “Proprio non ci voleva”

Brutte notizie per Sonia Bruganelli in visa della gara di sabato di Ballando con le Stelle: l’annuncio dell’ex moglie di Bonolis.

Sonia Bruganelli, nota al grande pubblico per il suo ruolo di opinionista nel Grande Fratello Vip e ex moglie del celebre conduttore Paolo Bonolis, si è rapidamente affermata come una delle concorrenti più discusse dell’attuale edizione di Ballando con le stelle.

Affiancata dal ballerino Carlo Aloia, la Bruganelli sta affrontando settimanalmente le sfide imposte dal programma, nonostante gli ostacoli non manchino.

Ballando con le Stelle, brutte notizie per Bruganelli

Con l’avvicinarsi della nuova puntata di sabato, Sonia e Carlo sono immersi negli allenamenti per perfezionare la loro prossima esibizione. La competizione si fa sempre più accesa e il rischio eliminazione incombe su tutti i partecipanti. Nonostante ciò, la coppia non demorde e continua a lavorare sodo nella sala prove per dare il meglio di sé durante lo show.

La strada verso il successo in Ballando con le stelle si è rivelata tutt’altro che semplice per Sonia Bruganelli. L’ex opinionista ha già dovuto affrontare due infortuni al costato nelle scorse settimane, circostanza che l’ha portata a condividere sui social le immagini delle lastre che documentavano le fratture subite. Tuttavia, questi incidenti non hanno fermato la sua corsa nel programma, anzi, lei e Aloia sono riusciti brillantemente a superare i turni precedenti.

Recentemente, durante gli ultimi allenamenti in vista della prossima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, Sonia ha subito un ulteriore contrattempo fisico: una terza costola fratturata. Questo nuovo infortunio rappresenta un duro colpo per la concorrente che ha espresso tutto il suo disappunto sui social network: “La terza costola fratturata… non ci voleva a questo punto del programma”, ha commentato visibilmente preoccupata ma senza perdere la determinazione.

Nonostante gli intoppi fisici e l’aumento delle difficoltà tecniche legate alla preparazione dell’esibizione imminente – presumibilmente un tango come ipotizzato dai suoi follower – Sonia Bruganelli mantiene alto lo spirito combattivo. Ha infatti invitato i suoi sostenitori a continuare a votarla attraverso un messaggio carico di speranza: “Sabato ci aspetta una grande prova; la coreografia è complicata ma ce la faremo”. Un appello alla solidarietà dei fan che dimostra quanto sia importante per lei ricevere sostegno in questo momento cruciale del concorso.