(Adnkronos) – Dopo il successo ottenuto nell’ultima puntata di Ballando con le stelle, Aurora Ramazzotti è tornata sui social con un post dedicato alla sua partecipazione nel programma di Rai1. A corredo di alcune immagini della performance insieme al suo maestro di ballo, Nikita Perotti, la concorrente ha condiviso una riflessione personale: “Grazie perché mai nella vita mi sono sentita così tanto al posto giusto al momento giusto”, si legge.

Parole che assumono una forte carica emotiva alla luce dei racconti fatti nel corso delle puntate, in particolare sugli anni complicati tra l’infanzia e l’adolescenza a causa dei paragoni con la mamma, Michelle Hunziker. “Solo grazie, a chi sa, a chi ci sta sostenendo da casa, avanti tutta fino alla fine, INSIEME!”, ha scritto la concorrente.

Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti hanno vinto la scorsa puntata di Ballando con le stelle portando in pista un moderno sulle note di ‘100 messaggi’ di Lazza. La performance ha ottenuto il massimo dei punteggi da parte della giuria.

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