Ballando con le Stelle, addio di Mariotto allo show? Selvaggia Lucarelli rivela: “Lui è…”

A Ballando con le Stelle diremo presto addio a Guillermo Mariotto? Selvaggia Lucarelli ha lanciato una delle sue frecciate.

A Ballando con le Stelle ne sono successe (come spesso accade in questa edizione) di tutti colori. In generale, è stata la serata in cui tutti hanno tessuto le lodi di Federica Pellegrini, tornata in grande stile sul palco in compagnia del ballerino Pasquale La Rocca, il terzo nuovo arrivato per lei dopo l’addio di Madonia e l’infortunio improvviso di Samuel Peron. Nina Zilli si è invece ritirata definitivamente per via del forte dolore alla costola incrinata. A essere ripescati, invece, sono stati Paolantoni e Kuzmina.

Ma a far parlare tutti anche dopo la puntata è stato Guillermo Mariotto, che ha abbandonato lo show improvvisamebte durante la diretta, sparendo dietro le quinte. Un comportamento davvero sopra le righe che ha fatto molto parlare. Alcuni sul momento ipotizzavano un malore, altri un semplice “colpo di testa” del sempre imprevedibile giudice. Ad aggiungere legna al fuoco ci ha pensato come sempre Sewlbaggia Lucarelli, che si è espressa molto chiaramente sulla questione sui social.

Selvaggia Lucarelli, cosa pensa dell’abbandono improvviso di Mariotto a Ballando

La nota giornalista e opinionista ha pubblicato due stories su Instagram dedicate proprio al compagno di giuria Mariotto, esprimendosi molto chiaramente nei suoi confronti. “Diciamo che Mariotto era in una delle sue serate a briglie sciolte”, ha detto la giudice. “Gia da prima del programma; è eccentricoe imprevedibile, con lui il coup de théâtre è sempre dietro l’angolo”.

Nella storia seguente ha poi messo la pulce nell’orecchio ai fan: “Non so cosa intenda fare, ma nell’edizione con il più alto margine di imponderabilità della storia tutto è possibile. Anche Milly molli Ballando e la sostituisca Viira Carbone”. Tutti hanno immediatamente pensato al fatto che Mariotto possa aver pensato di abbandonare lo show, in un alto dei suoi famosi colpi di testa.

Per ora però non sono emerse informazioni maggiori a riguardo, quel che è stato comunicato dopo l’abbandono dello show è che il giudice e stilista pare aver avuto qualche problema legato allo stress o forse un lieve malore. Lo stress sarebbe legato ai tantissimi impegni anche nel mondo della moda, ha comunicato la maison Gattinoni, di cui Mariotto è il direttore creativo. Che il giudice abbia deciso di prendere definitivamente le distanze dallo show di Milly Carlucci per riprendersi dal periodo stressante? Tutti sperano non sia così…