Ballando con le stelle 2024, bufera dietro le quinte: cos’è successo dopo l’esibizione

Bufera a Ballando con le stelle 2024 a causa di quanto accaduto dietro le quinte dopo l’esibizione e il voto della giuria.

Clima incandescente a Ballando con le stelle 2024 tra i concorrenti e la giuria. Dopo Sonia Bruganelli che più volte si è scontrata con Selvaggia Lucarelli, Massimiliano Ossini si è scagliato contro la giuria, rea di non rispettare il duro lavoro di maestri e concorrenti dando anche zero come voto. Stavolta, tuttavia, ad essersi scagliato contro un membro della giuria è uno dei maestri che, stanco dei giudizi, si è lasciato andare ad un amaro sfogo.

Tutto è accaduto dopo l’esibizione in diretta e il successivo giudizio che ha colpito il maestro nella sua professionalità. Furioso, si è lasciato andare a parole forti nel backstage con la sua ballerina.

Ballando con le stelle 2024: duro sfogo di Giovanni Pernice

Un video inedito mostra un Giovanni Pernice furioso con Guillermo Mariotto che, al termine dell’esibizione, lo ha accusato di essere arrivato da Londra per portare balli “vecchi come il cucco” e poco innovativi. Un’accusa che il maestro di ballo che è stato protagonista anche in Inghilterra, non ha gradito sfogandosi con Bianca Guaccero, sua ballerina ma anche sua fidanzata.

“A tutto c’è un limite. Non ti è piaciuto il ballo? Bene, dammi zero ma non andare sul personale. Non è giusto neanche nei tuoi confronti, devono giudicare te – ha esordito Giovanni nel video –. Lui non sa chi sono io o cosa ho fatto, è una persona che manca di rispetto. Questo è bullismo verbale”.

“Mi dispiace per te, che ti sei fatta il mazzo tutta la settimana” , ha poi detto Giovanni a Bianca che, però, lo ha rassicurato volendo solo vederlo soddisfatto del suo lavoro. “Sono super contento. Ogni settimana spacchi, sei troppo brava”, è stata la risposta di Giovanni Pernice che, durante il suo primo anno a Ballando con le stelle, ha trovato l’amore in Bianca Guaccero. L’attrice, infatti, single da anni, ha trovato nel suo maestro l’uomo con cui scrivere un nuovo capitolo sentimentale.

Giovanni Pernice ha detto quello che la stragrande maggioranza del pubblico pensa dopo il giudizio di Mari0tto e company!!! Grande Giovanni!

P.s. Domanda: ma gli sfoghi del vostro amato PAQQUALE non li fate vedere? Forse perché sono troppo violenti?🧐 Ahh.. #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/mFpuAWxMOL — Cavaliere di Luce (@cavalierediluce) November 15, 2024

I due, inoltre, sono considerati tra i favoriti per la vittoria finale anche se l’ascesa di Federica Nargi potrebbe togliere il primato alla Guaccero. Ad oggi, infatti, l’ex velina gode di una maggior fiducia da parte della giuria per la crescita fatta puntata dopo puntata.