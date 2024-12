Ballando, caso Mariotto, le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli, cosa è successo davvero: “Sta affrontando problemi personali”

Ballando con le Stelle, le rivelazioni di Selvaggia Lucarelli sul caso Mariotto, cosa è successo davvero: “Sta affrontando problemi personali”

Durante l’ultima puntata di “Da noi… a ruota libera”, condotta da Francesca Fialdini su Rai 1, è emerso un tema che ha catturato l’attenzione dei fan di “Ballando con le stelle”: l’inaspettata uscita di scena di Guillermo Mariotto. Tra gli ospiti, Selvaggia Lucarelli, figura nota nel panorama giornalistico e televisivo, ha condiviso dettagli significativi su questo avvenimento.

Selvaggia Lucarelli, nel corso dell’intervista, ha toccato vari aspetti della sua vita, dalla sua passione per il teatro alla scelta del giornalismo, fino al trasferimento a Milano. Tuttavia, l’attenzione si è rapidamente concentrata sulla sua relazione con Guillermo Mariotto e sulla sua recente assenza dal programma “Ballando con le stelle”.

Lucarelli, la spiegazione da Fialdini

La conduttrice ha introdotto il tema mostrando un video in cui Mariotto spiegava di aver dovuto lasciare il set a causa di un malore, scusandosi con il pubblico e la produzione. Lucarelli ha offerto una prospettiva più profonda, descrivendo Mariotto come una persona “non strategica” e “non incline alla pianificazione”, noto per le sue “reazioni eclatanti”. Ha rivelato che, contrariamente a quanto molti pensano, Mariotto sta affrontando seri problemi personali quest’anno.

“È importante essere delicati e cauti”, ha sottolineato Lucarelli, evidenziando l’importanza di non attaccare Mariotto in questo momento difficile. Nonostante i difetti e i momenti complicati condivisi negli anni, Lucarelli ha espresso un profondo affetto verso il collega.

In aggiunta, Lucarelli ha commentato il look informale di Mariotto al suo ritorno in televisione, spiegando che, nonostante le interpretazioni ironiche di alcuni, questo non riflette la vera natura di Mariotto. Queste dichiarazioni offrono una nuova prospettiva sull’allontanamento del giudice dallo show, inizialmente attribuito a un malore fisico legato a un problema con la sarta della maison Gattinoni, ma che ora sembra nascondere questioni più complesse.

Le rivelazioni di Lucarelli aprono nuovi interrogativi sulla situazione personale di Mariotto e sulle dinamiche interne al cast di “Ballando con le stelle”, uno show che continua a essere un punto di riferimento per ballerini professionisti e amatoriali in Italia. Ciò che emerge è un quadro di relazioni complesse ma fondate sul rispetto reciproco tra colleghi che hanno condiviso anni di lavoro sotto i riflettori.