Ballando, Bruganelli rompe il silenzio dopo l’eliminazione, l’appello inaspettato: “Non votateci”

L’eliminazione e il ritorno sui social

Dopo una serie di salvataggi che hanno tenuto tutti con il fiato sospeso, Sonia Bruganelli e il suo insegnante di ballo Carlo Aloia hanno dovuto dire addio al palcoscenico di “Ballando con le Stelle“. Una partenza che non sembra aver turbato più di tanto la Bruganelli, la quale aveva già espresso in precedenza una certa rassegnazione riguardo le sue possibilità di vittoria nel contest televisivo. La giuria, secondo lei, non è stata sempre un alleato nelle varie fasi del programma, contribuendo a un senso generale di demotivazione.

Il possibile ripescaggio

Nonostante l’eliminazione, per Sonia Bruganelli si apre ora la porta del ripescaggio: una chance per tornare in gara che molti ex concorrenti sperano di poter sfruttare. Tuttavia, la reazione della Bruganelli a questa possibilità ha sorpreso molti dei suoi follower. Attraverso un post su Instagram ha voluto esprimere la sua gratitudine verso chi l’ha supportata fino a questo punto del concorso, ma ha anche voluto chiarire un aspetto importante: non vuole che il suo pubblico si senta obbligato a votarla per farla rimanere nella competizione.

Le parole sorprendenti

“Ieri siamo stati eliminati io e Carlo“, scrive Sonia su Instagram, “ma ciò non significa che sia tutto finito perché c’è ancora il ripescaggio“. E aggiunge: “A Ballando con le Stelle non si viene eliminati definitivamente; piuttosto si esce distrutti”. Con queste parole vuole sottolineare come ogni partecipante dia tutto se stesso nella competizione. Ma è stato un altro passaggio del suo messaggio a stupire davvero i fan: quello in cui invita esplicitamente i suoi sostenitori a non sentirsi obbligati a votarla durante il ripescaggio. Un gesto d’onore che dimostra come per lei l’integrità e l’autenticità dell’esibizione valgano più della mera competizione.

La reazione dei fan

Queste dichiarazioni hanno suscitato ammirazione tra i fan e gli spettatori del programma, molti dei quali hanno apprezzato questa insolita richiesta di libertà nel sostegno. In un mondo televisivo dove spesso ciò che conta è solo vincere ad ogni costo, le parole della Bruganelli rappresentano una ventata di freschezza e sincerità.

Sonia tornerà quindi sul palco per tentare il ripescaggio insieme al suo insegnante Carlo Aloia. Saranno i telespettatori con i loro voti a decidere se vorranno ancora godersi le sue performance o meno. Quel che è certo è che Sonia Bruganelli ha già vinto nel cuore di molti grazie alla sua trasparenza e umiltà.