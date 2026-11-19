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Noemi Bocchi si è presentata nel salotto di ‘Ballando con le stelle’ con una felpa grigia che non è passata inosservata ai più attenti. Sul petto, infatti, compare una scritta: TTTFNC76P27H501J, ovvero il codice fiscale di Francesco Totti. La felpa infatti non è nuova agli utenti social che hanno riportato alla luce un video che risale al febbraio del 2022, quando l’ex numero 10 della Roma aveva pubblicato una clip nelle sue storie Instagram per smentire le indiscrezioni sulla crisi del matrimonio con Ilary Blasi e sulla presunta relazione con Noemi Bocchi.

“Nelle ultime ore – diceva Totti nel video – ho letto tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini, e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

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